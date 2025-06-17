Есть те, кто смог вырваться из тени, пережить взлеты и падения, а также пройти сквозь выгорание. В материале Show24 расскажем о тех, кто вернулся после долгих лет молчания, периода трагедий и уныния.

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Все истории объединяет одно: вера в себя и талант, который не угас несмотря на все жизненные испытания. А второй шанс – это не просто "возвращение", а громкий ответ всем, кто сомневался и отчаялся.

Истории украинских звезд, которые сегодня снова зажигают сцену

Ирина Билык

Певицу можно назвать иконой украинской эстрады 90-х и 2000-х годов. Билык всегда поражала своим стилем, оригинальными нарядами и частой сменой цвета волос. Однако в ее жизни наступил такой период, когда исполнительница не выпускала новых хитов и на определённое время исчезла с радаров публичности.

И, начиная с 2020 года, она снова мощно и громко ворвалась в украинский шоу-бизнес. Новые песни, переведены на украинский язык старые хиты, которые звучали на русском, гастрольные туры, коллаборации с новыми артистами – все это принесло Ирине Билык новую волну популярности. Она стала более современной и открытой, что нашло отклик у молодого поколения.

Ирина Билык / Фото из инстаграма певицы

Тина Кароль

Всем известно, что в 2013 году в жизни Тины Кароль произошло страшное горе – от онкологии умер ее муж, Евгений Огир. В певческой карьере начались некоторые испытания, ведь Евгений был не просто любимым, но и продюсером исполнительницы. На некоторое время Тина исчезла с радаров публичности, но впоследствии вернулась на большую сцену с измененным стилем музыки, новым звучанием голоса и кардинальной сменой имиджа.

Интересно, что последние альбомы стали популярными не только в Украине, но и за рубежом. Кароль стала примером того, как боль может переродиться в силу и новый творческий глоток свежего воздуха.

Тина Кароль / Фото из инстаграма исполнительницы

Степан Гига

Степан Гига – заслуженный и народный артист Украины, который более 40 лет на сцене. В начале нулевых его творчество стало менее популярным. Но в середине 2022 года, уже во время полномасштабной войны, состоялся новый подъем артиста.

Помог певцу тикток. Из-за того, что Гига никогда не пел на русском, он оказался в списке запросов песен на украинском языке. Интересно, что наибольшую популярность певец набрал именно среди молодого поколения. С тех пор стало модно слушать украинскую музыку, стало модно ходить на концерты украинских артистов и не важно сколько им лет.

Сам же народный артист говорил на эту тему, что не видит во всей этой истории какого-то феномена, ведь он делает уже 40 лет то, что и всегда.

Степан Гига / Фото из инстаграма певца

Верка Сердючка

В жизни Андрея Данилко, который известен образом Верки Сердючки, однажды начался период, когда он отошел от образа и начал на публике появляться без украшений и масок, а предстал таким, каким есть на самом деле.

Но с началом полномасштабной войны его персонаж Верки Сердючки получил новое дыхание: концерты для военных, благотворительные туры по Европе, снова аншлаги и любовь аудитории. Его второй взлет – это пример того, как сатира и ирония могут помочь в самые темные времена.

Но на днях концерт Верки Сердючки в Киеве вызвал критику из-за исполнения русскоязычных песен. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Верка Сердючка с "мамой" / Фото из инстаграма исполнителя

Истории мировых звезд, которые во второй раз получили популярность в Голливуде

Бритни Спирс

Бритни в 2000-х годах была иконой поп-культуры. Каждая новая песня становилась хитом, ее обожали миллионы поклонников, но вся эта сказка продолжалась до определенного момента. В 2007 году у исполнительницы произошел психоэмоциональный срыв, который долго обсуждали в медиа. Она побрила голову, а впоследствии даже побила машину папарацци зонтом, которые ее преследовали. Впоследствии ее лишили права опекать собственных детей.

Но в 2021 году все изменилось. Общественное давление повлияло на ситуацию с Бритни Спирс, которая много лет находилась под опекой отца. Она стала свободным человеком. В 2022 году даже вышла замуж, однако брак долго не продлился.

В социальных сетях звезда публикует видео с танцами в откровенном наряде, однако поклонников у нее не стало меньше. Как известно, певица не планирует возвращаться на сцену, однако занимается написанием песен для других артистов. Себя она ищет в других видах творчества. Напомним, что несколько лет назад она выпустила автобиографию и совместный сингл с Элтоном Джоном.

Бритни Спирс в 2015 году / Фото Getty images

Дженнифер Кулидж

Актриса стала успешной в 2000-х годах. Одной из самых узнаваемых ролей стало участие в серии фильмов "Американский пирог". Но после триумфа она долгое время оставалась в тени. Но в 2021 году все изменилось с выходом в свет комедийного сериала "Белый лотос".

Благодаря этой роли Дженнифер получила награду "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса второго плана в мини-сериале, сериале-антологии или телефильме". Это было ее первое появление на экране с 2010-х годов. Одной из крайних ролей стало участие в фильме "Майнкрафт".

Дженнифер Кулидж / Фото Getty images

Маколей Калкин

В свое время Калкин был самым известным ребенком в мире. Известность ему принесла роль в двух частях фильма "Один дома". Но впоследствии парень потерял контроль над своей карьерой. Он пережил издевательства отца, развод родителей и период зависимости от наркотических веществ и алкоголя.

Но менять свою жизнь Маколей начал уже в зрелом возрасте. Он женился, у него родилось двое сыновей и актерская карьера начала постепенно возвращаться в свое русло. К слову, одна из первых ролей, после возвращения к актерской карьере, была в 10 сезоне "Американской истории ужасов".

Маколей Калкин / Фото Getty images

Брендан Фрейзер

Звезда "Мумии" исчез с Голливудской красной дорожки из-за проблем со здоровьем и психологическим состоянием. Как известно, во время съемок третьей части фильма, актер получил немало травм: трещину в ребре, надрыв спинного диска позвоночника, травмы колена и голосовых связок. Большинство повреждений требовали хирургической помощи.

Однако в 2022 году Брендан триумфально вернулся в фильме "Кит", за который получил Оскар в номинации "Лучшая мужская роль". После такого успеха актер начал получать приглашения в новые проекты.

Брендан Фрейзер / Фото Getty images

Возвращение звезд в шоу-бизнес – это не просто шаг в неизвестное будущее, а символ внутренней силы и напоминание о том, что путь к успеху бывает тернистым и болезненным. Такие истории являются не просто очередным примером, что все в жизни возможно, а напоминанием, что пока есть вера в собственные силы, до тех пор есть шанс на мечту и ее реализацию.