В 1994 году шесть музыкантов в Берлине создали группу Rammstein. С начала создания команда отличалась от своих конкурентов, ведь их стиль в музыке, театрализованные выступления и неоднозначные песни стали настоящим взрывом для мира. Их музыка – взрыв. Их концерты – настоящее огненное шоу. А тексты – провокация, которую или ненавидят, или цитируют, пишет Show24.

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Немецкий язык стал стилевым оружием

Как известно, большинство групп выбирает английский язык для своего репертуара, но эта история не о Rammstein. Они выбрали немецкий, чем усилили свой стиль. Многие песни метал-группы благодаря этому языку не просто стали популярными, но и получили мировую славу. К примеру, можно вспомнить о Du Hast, Sonne, Mein Teil, Ich Will.

Rammstein – Ich Will: смотрите видео онлайн

Фактически все треки Rammstein имеют одинаковую звуковую идентичность, которую невозможно спутать с чем-то другим. Когда-то фронтмен группы Тилль Линдеманн говорил, что они "перекручивают язык под музыку", а не наоборот.

Шоу, которые выходят за пределы представлений

Фирменным знаком Rammstein является то, что их концертное шоу состоит из пиротехнических средств на протяжении всего выступления. Сцена буквально "горит" в прямом смысле этого слова. Огнеметы, пламя, взрывы и другие детали – все это создает картинку какого-то апокалипсиса, который точно не может не поражать.

Кому выпала возможность побывать на одном из таких концертов, то точно видел, как Тилль может петь, окутанный огнем, как музыканты "кормят" друг друга из огромных котлов или как сцена в одно мгновение превращается в какой-то индустриальный цех.

Самые безумные моменты на выступлениях Rammstein: смотрите видео онлайн

Пожалуй, немецкую группу еще никто не превзошел такими эпичностью и оригинальностью. Интересно, что на концертах в США, Китае и Канаде часть их шоу запрещали или сокращали, а также требовали адаптации к местному законодательству.

Отсутствие страха перед "запрещенными" темами

Не секрет, что коллектив часто в своем творчестве прибегает к темам, которые другие артисты стараются обходить.

Социальные манипуляции.

Религиозная критика.

Каннибализм.

Секс.

Война.

Страх и другие.

Это далеко не весь перечень тех тем, которые поднимает в своем творчестве Rammstein. И из-за того, что такие направления не являются популярными в шоу-бизнесе, группа неоднократно нарывалась на критику или протесты от людей.

Кроме того, музыка Rammstein – это не то, что включают по радио. И это еще одна особенность, которая идет в копилку коллектива.

Нельзя опустить и того, что в видеоклипах музыканты идут на радикальные шаги, обнажая тела, демонстрируя секс без цензуры. Очевидно, что такого типа контент не будет доступен на всех площадках, однако это никого не остановило. И неудивительно, что такая позиция попадает под неприятие и чувство отвращения от части аудитории.

Феномен мирового масштаба

Существовал риск, что из-за языкового барьера Rammstein не удастся завоевать популярность в большей части мира, но это не так. Их влияние и музыка вышли далеко за пределы Германии.

Группа на своих концертах собирает не менее 60 тысяч человек.

Каждый альбом – это громкое событие в музыкальном мире. А все потому, что у Rammstein нет цели выпустить больше альбомов или поставить какой-то рекорд, они работают так, как комфортно именно им.

Билеты на концерты раскупают за считанные часы, а видеоклипы собирают десятки, если не сотни миллионов просмотров.

Да и сам Линдеманн говорил, что существование группы на протяжении 30 лет – это результат того, что они прислушиваются друг к другу, заботятся о своей команде и не пытаются надломить человеческий ресурс.

Очевидно, что нельзя утверждать, что Rammstein – идеальны. В их карьере также было немало скандалов, а к фронтмену группы периодически появляются обвинения, в основном сексуального характера. Однажды прокуратура Германии не выдвинула официальных обвинений из-за недостатка доказательств, но репутация группы была существенно подорвана. Многие бренды и журналисты приостановили сотрудничество с Rammstein, а фан-база разделилась.

На днях Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах к женщинам, некоторые из которых были несовершеннолетними на момент инцидентов.

Pussy – клип, который содержит откровенные порнографические сцены. На YouTube доступна только цензурированная версия; оригинал – на сайтах для взрослых.

Mein Teil – песня о настоящей истории каннибала из Германии, который добровольно съел другого человека. Песню обвиняли в "прославлении жестокости".

Многие клипы Rammstein запрещены или ограничены к просмотру в ряде стран.

В 2019 году клип Deutschland вызвал волну критики из-за сцен, изображавших жертв Холокоста, тюрьмы, войну и нацизм в художественном стиле.

Rammstein – Deutschland: смотрите видео онлайн

Тогда группа объяснила, что все эти сцены – часть исторической критики, а не пропаганды.

Но несмотря на все конфликты, обвинения или неоднозначное отношение мира, Rammstein до сих пор остается одной из самых популярных и влиятельных групп современности.