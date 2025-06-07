Однако громче всего о Ратаковски заговорили тогда, когда она снялась обнаженной в клипе Robin Thicke. Ее считают одной из самых сексуальных и раскованных моделей. Но за такой успешностью скрывается немало внутренних изломов, которые сегодня побуждают Эмили говорить о насилии в отношении женщин, женскую сексуальность и право на собственный выбор, пишет Show24.

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Знаменитость давно вышла за пределы "типичной модели из инстаграм". Сегодня она – автор бестселлера, бизнесвумен и голос новой волны феминизма, которая не боится сочетать сексуальность, интеллект и предпринимательство.

Империя стиля Эмили Ратаковски

В 2017 году модель запустила собственный бренд Inamorata, который специализировался на купальниках. Через несколько лет он расширился до полноценной линейки одежды. Ранее Эмили говорила, что она создает такие вещи, которые бы носила сама.

Бренд Inamorata / Скриншот с сайта

Она убеждена, что женственности стесняться не надо, ведь эта мысль и стала философией бренда. Более того, возможно, не все знают, что за свою жизнь Эмили несколько раз становилась жертвой сексуальных домогательств, что и повлияло на ее взгляды и моральные ценности.

Исповедь на листах бумаги

В 2021 году вышел ее сборник эссе My Body, который мгновенно попал в списки бестселлеров New York Times. В книге Ратаковски говорит о:

объективации женщин в моде и медиа;

опыте владения собственным телом;

материнстве, красоте и славе;

тонкой грани между свободой и эксплуатацией.

Книга Эмили Ратаковски / Фото из инстаграма модели

В книге "Мое тело" знаменитость рассказала, что подверглась домогательствам в 2013 году. Это произошло на съемках клипа Blurred Lines с певцами Фареллом Уильямсом, рэпером Т. И. и Робином Тиком. Для съемок Эмили Ратаковски позировала полуобнаженной. Как рассказала модель, Робин Тик был немного пьян, поэтому в один момент он схватил ее за голую грудь. Режиссер немедленно остановила съемочный процесс.

В 15 лет девушка встречалась с бойфрендом, которого звали Оуэн. 16-летний парень практически заставил Эмили к сексу с ним. Тогда будущая модель была девственницей.

Почему 15-летняя я не кричала тогда во все горло? Кто научил меня молчать? Я ненавидела себя. Я никому не рассказывала, что произошло с Оуэном в те выходные. Это был секс без согласия. Я была так молода. У меня даже не было секса до этого,

– призналась Ратаковски.

В 2020 году она написала эссе, в котором рассказала, что пострадала от сексуального насилия со стороны фотографа Джонатана Ледера в 20 лет. Тогда она не была известной и пришла в дом мужчины на съемку. Девушка позировала в нижнем белье, тогда как Ледер часто наливал ей вино. Потом фотограф домогался Эмили и причинил ей физическую боль, но она сбежала от мужчины и переночевала в одной из спален дома.

Недавно актриса Екатерина Вишневая рассказала о домогательствах со стороны режиссера Андрея Билоуса.

Право быть сексуальной

Когда Ратаковски было 12 лет, она несколько отличалась от своих сверстников. Уже на тот момент у нее был большой размер груди, из-за чего на нее обращали внимание другие. Из-за этого родственники все время повторяли, что ей надо надевать более закрытую одежду и быть очень осторожной.

Более того, все окружение Эмили заставляло ее испытывать дискомфорт или чувство вины за сексуальность, которая с каждым годом развивалась все больше.

В 2016 году модель написала эссе, где рассказала об этой истории и призвала женщин бороться против стереотипов.

Я отказываюсь жить в этом мире осуждения и молчаливых упреков. Нельзя строить свою жизнь под давлением со стороны других, и мне хочется, чтобы мир понял: реакция людей на мою сексуальность – проблема этих людей, а не моя,

– писала Ратаковски.

Эмили Ратаковски / Фото Getty images

В 2019 году она написала колонку о сексуальности и идентичности. Эмили отметила, что в сегодняшнем мире женская сексуальность до сих пор считается чем-то опасным.

"Женщина исторически и мифологически всегда считалась ненадежной, угрожающей, даже опасной. Ева была полна соблазна, Медуза могла превратить людей в камень... В нашей культуре мы боимся как женщин, так и врожденной силы, которой обладает женская сексуальность. Женщина становится слишком могущественной и, таким образом, угрожающей, когда она получает силу от принятия своего пола. Поэтому мы настаиваем на пристыживании", – писала знаменитость.

Ратаковски убеждена, что от своей сексуальности она берет силу. И ей нравится надевать мини-юбку, она отказывается от бюстгальтера под майку или отмечает то, что это ее собственное дело, где и сколько волос должно быть на теле.

Она призывает женщин не поддаваться критике, а отстаивать собственные границы. По ее мнению, предубеждения – это одно из худшего, что могут транслировать люди. Девушка или женщина не виновата в том, что она привлекательна, это ее сила. А если кому-то это не нравится, то другие не должны страдать от чужих и навязчивых мыслей.

Такая политика модели является настоящим вызовом для современности, ведь мир не так быстро прогрессирует в тех вопросах, которые поднимает в публичном пространстве Ратаковски. Она – новый формат влиятельной женщины, которая использует свою внешность как инструмент, но не позволяет другим диктовать правила. Ее стиль – это об уверенности. Ее голос – о силе. Ее путь – о сознательном контроле над тем, кем быть в мире и как себя подавать.