На ситуацию обратила внимание украинская ведущая и актриса Тала Калатай. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее страницу в фейсбуке.

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Тала Калатай опубликовала видео с концерта Верки Сердючки. Слышно, что она пела свои русскоязычные песни, в частности "Все будет хорошо" и "Дольче Габбана". На выступление пришли посмотреть немало людей.

Прямо сейчас. Дачный массив Осокорки. Клуб отдыха "Осокор". Концерт Верки Сердючки. Песни звучат на русском языке. Выводы делайте сами. Я в ах*е, если честно. Цена билетов 5000 гривен,

– написала Тала Калатай.

Верка Сердючка спела на русском на концерте: видео из фейсбука Талы Калатай

Верка Сердючка исполнила свои русскоязычные треки: видео с фейсбука Талы Калатай

В комментариях под сообщением люди критикуют Верку Сердючку:

"Пришли слушать русскоязычные песни. От Сердючки не ожидала, за людей стыдно".

"Это какой-то пизд*ц, простите! Люди сознательно покупают билеты и поддерживают. И эти отмазки типа: это суржик. Это язык врагов. И так, было уже достаточно времени на перевод. Пока не будет закона, ничего не будет, к сожалению".

"Я в шоке. Честно говоря, я бы не могла себе и представить, что Сердючка сейчас поет на русском, и что столько людей ее слушают".

"Не имеет морального и человеческого права публичное лицо в своей стране, а точнее в своем доме, который бомбится и уничтожается агрессором, поддерживать и распространять в массы что-либо причастное к стране-агрессору. В этом случае – поддержка и распространение языка агрессора".

Высказались и некоторые публичные люди:

"У меня складывается впечатление, что мы живем в параллельных реальностях с такими артистами и с людьми, которые ходят на концерты этих артистов", – написала журналистка Алина Доротюк.

Музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин поделился, что сознательно не пошел на концерт Верки Сердючки. Он отметил, что не осталось надежд на то, что Андрей Данилко переведет свои старые песни на украинский язык.

"Я не могу понять, почему Андрей Данилко продолжает строить из себя дурака и доказывать, что эти "нетленки" ну никак не переводятся, потому что такие рифмы гениальные, что на украинском не напишешь", – добавил Бутурлакин.

Телеведущий и журналист Виктор Дяченко сообщил, что подал жалобу к Уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Кременю от имени общественной организации "Украинский язык" на Верку Сердючку, Osocor Residence, где проходил концерт, и на оператора по продаже билетов Karabas.com.

Надеюсь, что мы прекратим мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве,

– подчеркнул Дяченко.

Сейчас Андрей Данилко ситуацию не комментирует.

Виктор Дяченко подал жалобу на Верку Сердючку / Скриншот из фейсбука телеведущего

Андрей Данилко не будет переводить старые песни на украинский язык

Напомним, ранее Андрей Данилко заявлял, что пишет украиноязычный репертуар. Кроме того, артист говорил, что не будет переводить свои старые песни, написанные на русском языке.

"Переводить я ничего не буду, я попробовал перевести – это получается КВН, и это такое: "ой можно все перевести", – ничего подобного. Переведите мне, пожалуйста, "Червону руту" на русском. Не можете, потому что это так написано. Ивасюк – для меня пример того, как талантливо сделана песня. И я всем говорил, что будет популярно только талантливое", – отметил Данилко.