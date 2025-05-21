Андрей Данилко признался, что работает над украиноязычным репертуаром для Верки Сердючки. Об этом он рассказал в интервью BBC News Украина, передает Show 24.

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Репертуар, который я пишу, требует времени. Ты не напишешь новый репертуар за три секунды. А люди, которые приходят на концерт, все равно хотят услышать старое. Люди хотят узнавать, а не узнавать..

– сказал Данилко.

Артист добавил, что ему нужно время, остановка и команда, чтобы представить новые песни на украинском языке. Он признался, что работал над этим уже давно.

"Я их писал давно. И у меня их написано, чтобы мне сейчас не соврать... Мне так жаль, что я не могу их показать. Для того, чтобы показать, это надо время и людей, специалистов. Те люди, с которыми я работал, или их нет – они умерли уже, или повыезжали. Мне нужна остановка, чтобы сесть и сделать новый репертуар", – добавил Андрей Данилко.

Будет ли Данилко переводить треки с русского

Артист в очередной раз заявил, что не будет переводить старые хиты на украинский язык. Он попытался сравнить свои треки с "Червоной рутой", которая, по его мнению, очень талантливая и не может звучать на другом языке.

Переводить я ничего не буду, я попытался перевести – это получается КВН, и это такое: "ой можно все перевести", – ничего подобного. Переведите мне, пожалуйста, "Червону руту" на русском. Не можете, потому что это так написано. Ивасюк – для меня пример того, как талантливо сделана песня. И я всем говорил, что будет популярно только талантливое,

– подчеркнул Данилко.

Андрей Данилко добавил, что может не петь старые русскоязычные треки, потому что понимает хейт в его сторону. Однако он считает, что ему уже удалось найти формулу новых хитов

"И я искал форму, чтобы это было и о вас, и было оригинально, и избегать слов, которые есть в каждой песне. И я, мне кажется я познаходил такие формы от Сердючки, которые можно будет легко подпевать, что запоминается и рисуется какая-то история. Это будет мне, кажется, органично. Эти новые песни, я их пишу на украинском, да. И мне кажется, что они получаются очень неплохими", – подытожил артист.