Ранее трио сняло видео под песню Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на их тикток.
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Участники группы KAJ, Кевин Гольмстрем, Аксель Оман и Якоб Норргорд, поделились с поклонниками видео, на котором танцуют под трек Dancing Lasha Tumbai – его исполняет Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Именно с этой песней артист представлял Украину на Евровидении в 2007 году и занял второе место. В том году песенный конкурс проходил в Хельсинки – столице Финляндии, а победу одержала сербская певица Мария Шерифович, которая пела Molitva.
Мы учились на великих. Это наш тезис,
– говорится в описании к видео.
Реакция сети
- "Нужна коллаборация с Веркой Сердючкой".
- "Ребята поняли, какая аудитория самая крутая".
- "Украинизация прошла успешно".
- "Я из Украины и желаю вам победы на Евровидении".
- "Вот кому 12 баллов от Украины пойдет".
- "Наши казаки".
- "Как приятно видеть своих фаворитов с украинскими песнями".
Группа KAJ на Евровидении-2025
Напомним, что группа KAJ выступила в первом полуфинале Евровидения-2025. Артисты вышли на сцену под номером 6 и исполнили трек Bara Bada Bastu, который переводится как "Просто воспользуйтесь сауной".
Представители Швеции представили для конкурса песню, посвященную финской культуре саун. Трио зажгло сцену Евровидения-2025 своим выступлением, артисты сорвали аплодисменты в зале.
Отметим, что группа KAJ – фаворит букмекеров с шансом на победу 42%. В топ-5 также вошли Австрия, Франция, Нидерланды и Израиль. Украинской группе Ziferblat пока предсказывают 13 место.