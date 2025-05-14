Ранее трио сняло видео под песню Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на их тикток.

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Участники группы KAJ, Кевин Гольмстрем, Аксель Оман и Якоб Норргорд, поделились с поклонниками видео, на котором танцуют под трек Dancing Lasha Tumbai – его исполняет Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Именно с этой песней артист представлял Украину на Евровидении в 2007 году и занял второе место. В том году песенный конкурс проходил в Хельсинки – столице Финляндии, а победу одержала сербская певица Мария Шерифович, которая пела Molitva.

Мы учились на великих. Это наш тезис,

– говорится в описании к видео.

Реакция сети

"Нужна коллаборация с Веркой Сердючкой".

"Ребята поняли, какая аудитория самая крутая".

"Украинизация прошла успешно".

"Я из Украины и желаю вам победы на Евровидении".

"Вот кому 12 баллов от Украины пойдет".

"Наши казаки".

"Как приятно видеть своих фаворитов с украинскими песнями".

Группа KAJ на Евровидении-2025

Напомним, что группа KAJ выступила в первом полуфинале Евровидения-2025. Артисты вышли на сцену под номером 6 и исполнили трек Bara Bada Bastu, который переводится как "Просто воспользуйтесь сауной".

Представители Швеции представили для конкурса песню, посвященную финской культуре саун. Трио зажгло сцену Евровидения-2025 своим выступлением, артисты сорвали аплодисменты в зале.

Отметим, что группа KAJ – фаворит букмекеров с шансом на победу 42%. В топ-5 также вошли Австрия, Франция, Нидерланды и Израиль. Украинской группе Ziferblat пока предсказывают 13 место.