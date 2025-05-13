Трио вышло на сцену под номером 6 – сразу после украинской группы Ziferblat. Артисты поразили своим выступлением и сорвали овации в зале, передает Show 24.

Кстати Евровидение-2025: текстовая трансляция первого полуфинала песенного конкурса

В состав финско-шведской группы KAJ входят Кевин Гольмстрем, Аксель Оман и Якоб Норргорд. Песня Bara Bada Bastu, которую коллектив представил для песенного конкурса, посвящена финской культуре саун и переводится как "Просто воспользуйтесь сауной". Кстати, это первый шведскоязычный трек с 1988 года.

Участники группы KAJ вышли на сцену Евровидения-2025 в классических костюмах, а вот танцовщики появились в полотенцах, шапках для сауны, а в руках держали веники для сауны. Музыканты сделали настоящее шоу со световыми эффектами и тематическими декорациями, поэтому после выступления зрители поддержали их громкими аплодисментами.

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Кто еще среди фаворитов букмекеров

Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu.

KAJ – Bara Bada Bastu. Австрия: JJ – Wasted Love.

JJ – Wasted Love. Франция: Луан Эмера – Maman.

Луан Эмера – Maman. Израиль: Юваль Рафаэль – New Day Will Rise.

Юваль Рафаэль – New Day Will Rise. Бельгия: Red Sebastian – Strobe Lights.

По прогнозам букмекеров, у украинской группы Ziferblat, которая представила для конкурса песню Bird of Pray, пока низкие шансы на победу. Коллектив расположился на 14 строчке, однако все еще может измениться.