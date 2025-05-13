Тріо вийшло на сцену під номером 6 – одразу після українського гурту Ziferblat. Артисти вразили своїм виступом та зірвали овації у залі, передає Show 24.

До речі Євробачення-2025: текстова трансляція першого півфіналу пісенного конкурсу

До складу фінсько-шведського гурту KAJ входять Кевін Гольмстрем, Аксель Оман та Якоб Норргорд. Пісня Bara Bada Bastu, яку колектив представив для пісенного конкурсу, присвячена фінській культурі саун та перекладається як "Просто скористайтеся сауною". До речі, це перший шведськомовний трек з 1988 року.

Учасники гурту KAJ вийшли на сцену Євробачення-2025 в класичних костюмах, а от танцівники з'явилися в рушниках, шапках для сауни, а в руках тримали віники для сауни. Музиканти зробили справжнє шоу зі світловими ефектами та тематичними декораціями, тому після виступу глядачі підтримали їх гучними оплесками.

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Хто ще серед фаворитів букмекерів

Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu.

KAJ – Bara Bada Bastu. Австрія: JJ – Wasted Love.

JJ – Wasted Love. Франція: Луан Емера – Maman.

Луан Емера – Maman. Ізраїль: Юваль Рафаель – New Day Will Rise.

Юваль Рафаель – New Day Will Rise. Бельгія: Red Sebastian – Strobe Lights.

За прогнозами букмекерів, в українського гурту Ziferblat, який представив для конкурсу пісню Bird of Pray, наразі низькі шанси на перемогу. Колектив розташувався на 14 сходинці, однак все ще може змінитися.