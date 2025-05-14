Организаторы Евровидения-2025 заставили украинцев, группу Ziferblat и их команду изрядно понервничать, ведь представителей от Украины назвали последними. На шоу изменили систему объявления финалистов, пишет Show 24.

Кстати Думали, что не пройдут: безумные эмоции Ziferblat во время объявления финалистов попали на видео

Организаторы Евровидения решили добавить больше интриги и напряжения, поэтому в первом полуфинале финалистов объявляли уже по новой системе. Ранее ведущие называли участников, которые прошли в гранд-финал, в произвольном порядке, поэтому можно было больше не волноваться за своего фаворита.

В этом году на экран выводят три страны, а ведущие после традиционной паузы объявляют одну, которая проходит в гранд-финал. Однако заметим, что с конкурсантами, которые остались, прощаются не сразу.

Они могут появиться в другой тройке и еще побороться за проход в гранд-финал Евровидения. По такой схеме объявляют девять финалистов, а последнего называют в конце из тех, кто остался.

Группа Ziferblat прошла в финал

Сейчас уже можно спокойно выдохнуть, ведь группа Ziferblat прошла в финал и будет бороться за победу в песенном конкурсе в субботу, 17 мая. Однако вчера у украинцев была нервная ночь, а своими эмоциями они делятся в социальных сетях. Не обошлось и без шуток, конечно.

Украинцы понервничали во время объявления результатов / Скриншоты с Threads

Ранее мы писали, как группа Ziferblat отреагировала на проход в финал Евровидения-2025.