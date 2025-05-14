Організатори Євробачення-2025 змусили українців, гурт Ziferblat та їхню команду добряче понервувати, адже представників від України назвали останніми. На шоу змінили систему оголошення фіналістів, пише Show 24.

До речі Думали, що не пройдуть: шалені емоції Ziferblat під час оголошення фіналістів потрапили на відео

Організатори Євробачення вирішили додати більше інтриги та напруги, тож у першому півфіналі фіналістів оголошували вже за новою системою. Раніше ведучі називали учасників, які пройшли у гранд-фінал, у довільному порядку, тож можна було більше не хвилюватися за свого фаворита.

Цьогоріч на екран виводять три країни, а ведучі після традиційної паузи оголошують одну, яка проходить у гранд-фінал. Однак зауважимо, що з конкурсантами, які залишилися, прощаються не одразу.

Вони можуть з'явитися в іншій трійці та ще поборотися за прохід до гранд-фіналу Євробачення. За такою схемою оголошують дев'ятьох фіналістів, а останнього називають в кінці з тих, хто залишився.

Гурт Ziferblat пройшов до фіналу

Зараз вже можна спокійно видихнути, адже гурт Ziferblat пройшов до фіналу та боротиметься за перемогу у пісенному конкурсі в суботу, 17 травня. Однак вчора в українців була нервова ніч, а своїми емоціями вони діляться у соціальних мережах. Не обійшлося і без жартів, звичайно.

Українці понервували під час оголошення результатів / Скриншоти з Threads

Раніше ми писали, як гурт Ziferblat відреагував на прохід до фіналу Євробачення-2025.