Учасники гурту Ziferblat відреагували на те, що пройшли у фінал конкурсу. Про це пише Show 24 з посиланням на їхню інстаграм-сторінку.

Важливо Україна пройшла у фінал Євробачення-2025

Друзі, ми пройшли у фінал. Щиро дякуємо вам за підтримку та віру в нас,

– поділилися музиканти.



Ziferblat пройшли до фіналу / Фото з інстаграм-сторіз

Після виступу у півфіналі гітарист гурту, Валентин, також подякував фанам за підтримку

"Ми дуже старалися, дуже чекаємо на ваші голоси. Дякую, що підтримували нас увесь цей час і ті, хто нас штовхали, теж", – додав музикант.

Гурт Ziferblat – у фіналі

Гурт Ziferblat представив Україну на Євробаченні у першому півфіналі, 13 травня. Музиканти виступили з піснею Bird of Pray, де центральним образом є "молитовний птах", а трек розповідає про те, що після темряви завжди приходить світло.

Колектив на сцені конкурсу презентував оновлений номер, що відрізнявся від того, який українці бачили на Нацвідборі. Він був наповнений символізмом та динамічними світловими ефектами, що доповнювали пісню. Костюми для гурту створив Іван Фролов.

Вже відбулось жеребкування, на якому визначили, що Ziferblat виступить у першій половині грандфіналу.