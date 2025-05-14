Жеребкування мало визначити приблизний порядок виходу учасників на сцену: перша половина шоу, друга половина шоу або ж вибір продюсерів. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм конкурсу.

До слова Букмекери оновили прогнози після першого півфіналу Євробачення-2025: кому пророкують перемогу

Україна виступатиме у першій половині грандфіналу Євробачення-2025. Саме цей варіант на жеребкуванні витягнув гурт Ziferblat.

Визначилися й низка інших фіналістів. У першій половині фіналу, разом з Україною, також виступить Ісландія та Іспанія. У другій половині – Албанія та Португалія.

Організатори натомість самостійно вирішать долю інших фіналістів – Естонії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Сан-Марино та Швеції.

Вже визначений порядковий номер для країни-переможниці – Швейцарії – її представниця виступить 19-ю.

Жеребкування щодо порядку виступу у фіналі: відео

Яким був перший півфінал Євробачення-2025

13 травня відбувся перший півфінал Євробачення-2025. Український гурт Ziferblat виступав під номером 5 та представив свою пісню Bird of Pray і номер, створений режисеркою Марією Коростельовою.

До фіналу з 15 учасників потрапило тільки 10. Їх оголошували за новими правилами: спершу називали трійку конкурсантів, а серед них називали фіналіста. У трійку можна було потрапляти кілька разів.

У списку фіналістів – Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія і Україна.