Гурт Ziferblat вразив своїм виступом та гідно представив Україну у першому півфіналі Євробачення-2025. Разом з іншими країнами він змагатиметься за перемогу у гранд-фіналі 17 травня, передає Show 24.

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Український гурт Ziferblat виступив у першому півфіналі 69-го пісенного конкурсу Євробачення під номером 5. Для конкурсу колектив представив пісню Bird of Pray. Цікаво, що на головній сцені українці показали оновлений номер, який помітно відрізнявся від того, що був на Національному відборі. Режисеркою стала Марія Коростельова.

Костюми для представників України на Євробаченні-2025 створював український модельєр Іван Фролов, який заснував всесвітньовідомий бренд FROLOV. Він співпрацював з багатьма українськими та світовими зірками: Бейонсе, Дженніфер Лопес, гуртом Måneskin, Дуа Ліпою, Джамалою, Doja Cat та іншими.