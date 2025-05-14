Раніше тріо зняло відео під пісню Вєрки Сердючки Dancing Lasha Tumbai. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на їхній тікток.
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Учасники гурту KAJ, Кевін Гольмстрем, Аксель Оман та Якоб Норргорд, поділились з шанувальниками відео, на якому танцюють під трек Dancing Lasha Tumbai – його виконує Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки. Саме з цією піснею артист представляв Україну на Євробаченні у 2007 році та посів друге місце. Того року пісенний конкурс проходив у Гельсінкі – столиці Фінляндії, а перемогу здобула сербська співачка Марія Шеріфович, яка співала Molitva.
Ми вчилися на великих. Це наша теза,
– йдеться в описі до відео.
Реакція мережі
- "Потрібна колаборація з Вєркою Сердючкою".
- "Хлопи зрозуміли, яка аудиторія найкрутіша".
- "Українізація пройшла успішно".
- "Я з України й бажаю вам перемоги на Євробаченні".
- "Ось кому 12 балів від України піде".
- "Наші козаки".
- "Як приємно бачити своїх фаворитів з українськими піснями".
Гурт KAJ на Євробаченні-2025
Нагадаємо, що гурт KAJ виступив у першому півфіналі Євробачення-2025. Артисти вийшли на сцену під номером 6 та виконали трек Bara Bada Bastu, який перекладається як "Просто скористайтеся сауною".
Представники Швеції представили для конкурсу пісню, присвячену фінській культурі саун. Тріо запалило сцену Євробачення-2025 своїм виступом, артисти зірвали оплески у залі.
Зазначимо, що гурт KAJ – фаворит букмекерів з шансом на перемогу 42%. У топ-5 також увійшли Австрія, Франція, Нідерланди та Ізраїль. Українському гурту Ziferblat наразі пророкують 13 місце.