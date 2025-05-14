Раніше тріо зняло відео під пісню Вєрки Сердючки Dancing Lasha Tumbai. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на їхній тікток.

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Учасники гурту KAJ, Кевін Гольмстрем, Аксель Оман та Якоб Норргорд, поділились з шанувальниками відео, на якому танцюють під трек Dancing Lasha Tumbai – його виконує Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки. Саме з цією піснею артист представляв Україну на Євробаченні у 2007 році та посів друге місце. Того року пісенний конкурс проходив у Гельсінкі – столиці Фінляндії, а перемогу здобула сербська співачка Марія Шеріфович, яка співала Molitva.

Ми вчилися на великих. Це наша теза,

– йдеться в описі до відео.

Реакція мережі

"Потрібна колаборація з Вєркою Сердючкою".

"Хлопи зрозуміли, яка аудиторія найкрутіша".

"Українізація пройшла успішно".

"Я з України й бажаю вам перемоги на Євробаченні".

"Ось кому 12 балів від України піде".

"Наші козаки".

"Як приємно бачити своїх фаворитів з українськими піснями".

Гурт KAJ на Євробаченні-2025

Нагадаємо, що гурт KAJ виступив у першому півфіналі Євробачення-2025. Артисти вийшли на сцену під номером 6 та виконали трек Bara Bada Bastu, який перекладається як "Просто скористайтеся сауною".

Представники Швеції представили для конкурсу пісню, присвячену фінській культурі саун. Тріо запалило сцену Євробачення-2025 своїм виступом, артисти зірвали оплески у залі.

Зазначимо, що гурт KAJ – фаворит букмекерів з шансом на перемогу 42%. У топ-5 також увійшли Австрія, Франція, Нідерланди та Ізраїль. Українському гурту Ziferblat наразі пророкують 13 місце.