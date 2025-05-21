Андрій Данилко зізнався, що працює над україномовним репертуаром для Вєрки Сердючки. Про це він розповів в інтерв'ю BBC News Україна, передає Show 24.

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Репертуар, який я пишу, потребує часу. Ти не напишеш новий репертуар за три секунди. А люди, які приходять на концерт, все одно хочуть почути старе. Люди хочуть впізнавати, а не пізнавати…

– сказав Данилко.

Артист додав, що йому потрібен час, зупинка та команда, щоб представити нові пісні українською мовою. Він зізнався, що працював над цим вже давно.

"Я їх писав давно. І у мене їх написано, щоб мені зараз не збрехати… Мені так шкода, що я не можу їх показати. Для того, щоб показати, це треба час і людей, фахівців. Ті люди, з якими я працював, або їх немає – вони померли вже, або повиїздили. Мені потрібна зупинка, щоб сісти й зробити новий репертуар", – додав Андрій Данилко.

Чи буде Данилко перекладати треки з російської

Артист вкотре заявив, що не буде перекладати старі хіти на українську мову. Він спробував порівняти свої треки з "Червоною рутою", яка, на його думку, дуже талановита і не може звучати іншою мовою.

Перекладати я нічого не буду, я спробував перекласти – це виходить КВН, і це таке: "ой можна все перекласти", – нічого подібного. Перекладіть мені, будь ласка, "Червону руту" російською. Не можете, бо це так написано. Івасюк – для мене приклад того, як талановито зроблена пісня. І я всім казав, що буде популярне тільки талановите,

– підкреслив Данилко.

Андрій Данилко додав, що може не співати старі російськомовні треки, бо розуміє хейт у його бік. Проте він вважає, що йому вже вдалося знайти формулу нових хітів

"І я шукав форму, щоб це було і про вас, і було оригінально, і уникати слів, які є в кожній пісні. І я, мені здається я познаходив такі форми від Сердючки, які можна буде легко підспівувати, що запам'ятовується і малюється якась історія. Це буде мені, здається, органічно. Ці нові пісні, я їх пишу українською, так. І мені здається, що вони виходять дуже непоганими", – підсумував артист.