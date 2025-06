Шляпы, корсеты, платья и другие вещи появляются на самых больших сценах мира, обложках альбомов и красных дорожках. В материале Show24 узнавайте, какие украинские бренды чаще всего выбирают любимцы миллионов.

Ruslan Baginskiy

Бренд Ruslan Baginskiy возник во Львове в 2015 году. Дизайнер Руслан Багинский сумел объединить традиционные ремесленные техники с авангардом street fashion, создав совершенно новую эстетику головных уборов. Его шляпы мгновенно узнают по формам, элегантностью и стильным акцентом.

Одной из тех, кто обожает шляпы Багинского, является певица Мадонна. Более того, дизайнер создавал некоторые аксессуары специально для ее мирового турне.

Белла Хадид появилась в его шляпе на Неделе моды в Нью-Йорке, а Бейонсе в 2023 году выбрала серебряные канотье для тура Renaissance, который посетило более 1,6 миллиона человек.

Среди поклонниц бренда также Розе и Лиса из BLACKPINK – девушки одели вещи Ruslan Baginskiy в клипе Ice Cream.

FROLOV

FROLOV – бренд, основанный Иваном Фроловым в 2015 году, известен всему миру своими корсетами, элегантными платьями с провокационными деталями, ручной вышивкой и философией "интеллектуальной сексуальности".

В 2023 году Кайли Миноуг выбрала платье "Заря" от FROLOV для обложки своего 16-го альбома Tension.

Бейонсе выступала в металлическом мини-платье бренда в туре Renaissance World Tour.

Сабрина Карпентер, американская звезда нового поколения, выбрала желтое мини-платье с вырезом-сердцем на фестиваль Governor Ball в Нью-Йорке.

В 2024 году Дженнифер Лопес появилась в топе-рубашке от FROLOV на шоу Saturday Night Live, а в клипе на песню Can't Get Enough она появилась в свадебном платье от Ивана Фролова.

Даже итальянские рок-звезды Måneskin уже оценили его эстетику.

Oksana Mukha

Oksana Mukha – украинский бренд из Львова, основан в 1991 году дизайнером Оксаной Мухой. Известен своими роскошными свадебными и вечерними платьями, созданными вручную из итальянских, французских и японских тканей.

На красной дорожке Оскара Бланка Бланко сияла в ярком блестящем платье от Oksana Mukha.

Керри Андервуд выступала в нежном платье на сцене American Idol, а "Мисс Япония 2025" представляла свою страну в наряде украинского дома моды на международном конкурсе красоты.

Bevza

Дизайнер Светлана Бевза создала бренд Bevza еще в 2006 году. С тех пор его узнают по скульптурности, лаконичностью и глубоким смыслом. Ее одежда – это тихая роскошь, экофилософия и отсылка к украинской культуре. Основная идея бренда – Less and Lux: меньше формы, больше содержания.

В 2023 году Бевзу пригласили на Met Gala, где она была одной из двух украинок среди гостей этого престижного мероприятия.

Софи Тернер выходила в комбинезоне Bevza замуж в Лас-Вегасе.

Мэми Гаммер, дочь Мерил Стрип, надела черное шелковое платье Bevza на Academy Museum Gala в Лос-Анджелесе.

На премьере "Секса и города" актриса Синтия Никсон появилась в крученой накидке Dew из коллекции весна-лето 2025, вдохновленной строчкой из украинского гимна – "Згинут наши вороженьки, как роса на солнце".

GASANOVA

GASANOVA – бренд родом из Донецка, основан дизайнером Эльвирой Гасановой в 2013 году. Его узнают по эстетике непринужденной элегантности, которую удачно сочетают с экстравагантностью.

На fashion-мероприятии Barbara Tag, организованном Mon Cheri, звезда сериала "Сплетница" Келли Разерфорд выбрала черную вышиванку с кристаллами от GASANOVA.

Рита Ора выбрала total black look в 2023 году. Тогда артистка снималась для октябрьского выпуска L'Officiel Brazil.

А Пэрис Хилтон появилась в топе и микроюбке с кристаллами от бренда в новом рекламном кампейне Alani Nu – в стиле настоящей Барби.

Сегодня made in Ukraine – это больше, чем надпись на этикетке. Это о духе, независимость, свободу и креативность, которую признают далеко за пределами Украины. Наши бренды уже давно вышли за пределы локального рынка и сейчас создают достойную конкуренцию мировым модным домам.