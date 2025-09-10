Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм бренда. Больше об образе знаменитости – в материале.
Памела Андерсон надела приталенную рубашку на пуговицах, имеющую съемный воротник, и юбку из прошлогодней осенней коллекции. Свой образ актриса дополнила поясом, золотыми украшениями и туфлями на каблуках.
Известно, что ранее женщина отказалась от яркого макияжа, поэтому и на вечеринке от Pandora выглядела естественно. Памела слегка подкрутила волосы и сделала нюдовый маникюр. Перед камерами актриса позировала улыбающейся.
Памела Андерсон в Нью-Йорке / Фото Getty Images
Памела Андерсон в наряде от BEVZA / Фото Getty Images
Для справки! Рубашка, которую одела Памела Андерсон, стоит более 26 тысяч гривен.
Что известно о бренде BEVZA?
BEVZA – украинский бренд, который в 2006 году основала Светлана Бевза.
Одежда – элегантная, нейтральных цветов. На сайте отмечается, что бренд "переосмысливает украинское культурное наследие в своих коллекциях, вплетая национальные символы и традиционные формы в современный контекст". Команда стремится, чтобы украинская символика стала частью повседневных образов.
Ранее звезда сериала "Сплетница" Келли Резерфорд появилась в платье от BEVZA, стоимостью более 22 тысяч гривен. Она из коллекции, которую бренд создал совместно с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.