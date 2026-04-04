Как спонтанная идея превратилась в переезд?

Об истории канадки Кики Ли, которая поселилась в небольшом городке Муссомели на Сицилии – регионе, завораживающем природой, атмосферой и открытыми людьми, рассказывает Business Insider.

Решение купить дом возникло почти случайно, после просмотра видео о дешевой недвижимости в Италии. Уже через несколько недель девушка прилетела на Сицилию, чтобы посмотреть варианты.

Решающим фактором стала не только цена, но и атмосфера, ведь местные жители сразу приняли ее как свою. Владелец ресторана пригласил на ужин, познакомил с жителями города, что окончательно убедило женщину, что она хочет здесь жить.

Что скрывает дешевая цена жилья в Италии?

Дом площадью около 400 квадратных метров обошелся женщине в 27 тысяч евро. Но настоящие расходы начались уже после покупки. Здание нуждается в масштабном ремонте. Приблизительная стоимость работ составляет 90 тысяч евро.

Учитывая то, что части дома ранее были отдельными помещениями, новой владелице приходится не просто ремонтировать жилье, а заново "собирать" его как единое пространство и параллельно разбираться с бюрократией.

Проблемы не ограничиваются деньгами. Среди главных вызовов:

языковой барьер;

отсутствие опыта в строительстве;

сложные организационные процессы местные правила и документы.

Все это значительно усложняет процесс и делает его длиннее, чем ожидалось.



Женщина купила дешевый дом в Италии / Фото Кики Ли

Почему женщина все же не жалеет о покупке?

Несмотря на трудности, женщина не считает покупку ошибкой. Она говорит, что жизнь в Италии совсем другая – медленнее, проще и более "человечная". Соседи могут принести фрукты, люди общаются без спешки, а ценности строятся не вокруг работы, а вокруг личной жизни.

По ее словам, это опыт, который меняет мировоззрение, даже если за него приходится платить сложностями.

История показывает, что дешевые дома в Италии – это не "легкая мечта", а полноценный проект с затратами, рисками и неожиданностями. Ведь низкая цена является лишь началом, основные расходы – впереди. А главное – нужны время, ресурсы и готовность к вызовам.

Подобный подход характерен и для еще более громкой инициативы – продажи домов за 1 евро, которая привлекает иностранцев, но также имеет свои условия и "подводные камни".

Реально ли купить дом в Италии за 1 евро и что за этим стоит?

Как пишет NLC, в Италии продают дома за символическую цену от 1 евро, в основном в небольших городах, которые пытаются восстановить население. Однако такая покупка предусматривает обязательное условие: новый владелец должен отремонтировать жилье в определенный срок и вложить значительную сумму в реконструкцию.

Кроме того, покупатели часто сталкиваются с бюрократией и дополнительными расходами, поэтому "дешевый дом" фактически превращается в полноценный инвестиционный проект.

Что известно о другом случае покупки дешевого жилья в Италии?

Супруги из США приобрели заброшенный двухэтажный дом в итальянском регионе Абруццо всего за 13 тысяч евро, отказавшись от популярной программы жилье за 1 евро из-за дополнительных условий и расходов. После покупки они вложили еще примерно 12 – 15 тысяч евро в ремонт, большинство работ выполнили самостоятельно.

Семья решила остаться в Европе, ведь жизнь в США казалось им слишком дорогим, особенно с учетом расходов на жилье и ребенка. Теперь они живут без ипотеки, имеют умеренные расходы на содержание дома и не планируют возвращаться в США. Это решение, по их словам, обеспечило финансовую стабильность и более спокойную жизнь.