Почему украинка решила переехать в село в Италии?

Украинка Ирина Мазур рассказывает в инстаграме о своем опыте обустройства фермерского дома в Италии.

Ранее украинка вместе с парнем жила в Италии, в квартире в центре города. Помещение они арендовали. Квартира была в доме с 200-летней историей. Жилье напоминало музей. Однако были свои нюансы – за окном не было деревьев, вид открывался только на соседние дома. А пара хотела дом с собственной территорией, чтобы вокруг видеть природу.

Какой дом она с парнем выбрала?

Вместе с парнем украинка приобрела усадьбу в деревне на склонах Апеннин, в 20 минутах езды от Модены. Ранее дом использовали для агротуризма – здесь принимали гостей, угощали местными продуктами и вином, а также знакомили с сельским бытом.

Поиски идеального варианта длились три года, а решающим фактором стали пейзажи, которые напоминают Тоскану. Теперь девушка делится в соцсетях процессом ремонта и декорирования, ведь предыдущие владельцы построили большую территорию, что требует обновления. По ее словам, это место дарит ощущение настоящего дома, тишину природы и пространство для творческих идей.

К слову, в соответствии с данными Numbeo стоимость жилья в Модене в феврале 2026 года составляет 3 192,77 евро за квадратный метр, если речь идет о жилье в центре города. На его окраинах квадрат продают значительно дешевле – в среднем за 1 952,22 евро.

Украинка с парнем купила дом в деревне в Италии: смотрите видео

Что известно о покупке украинцами дома в Италии?

Ранее пара из Украины купила меблированный дом в Италии по очень низкой цене. Он обошелся им в примерно 18 тысяч евро. Дом полностью готов к жизни, с мебелью и ремонтом. Расположен дом в 8 километрах от города Кампобассо.

Дополнительные расходы включали нотариуса, налоги, юридическое сопровождение и переводчиков, что в целом добавило примерно 12 тысяч евро. В селе рядом есть продуктовый магазин, бары, пиццерия, почта и медпункт, а до города 10 минут езды. Средняя цена жилья в Италии значительно выше, поэтому такая покупка считается бюджетной на местном рынке.