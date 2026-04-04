Як спонтанна ідея перетворилася на переїзд?

Про історію канадки Кіки Лі, яка оселилася в невеликому містечку Муссомелі на Сицилії – регіоні, що зачаровує природою, атмосферою та відкритими людьми, розповідає Business Insider.

Рішення купити будинок виникло майже випадково, після перегляду відео про дешеву нерухомість в Італії. Уже за кілька тижнів дівчина прилетіла на Сицилію, щоб подивитися варіанти.

Вирішальним фактором стала не лише ціна, а й атмосфера, адже місцеві жителі одразу прийняли її як свою. Власник ресторану запросив на вечерю, познайомив із мешканцями міста, що остаточно переконало жінку, що вона хоче тут жити.

Що приховує дешева ціна житла в Італії?

Будинок площею близько 400 квадратних метрів обійшовся жінці у 27 тисяч євро. Але справжні витрати почалися вже після покупки. Будівля потребує масштабного ремонту. Приблизна вартість робіт становить 90 тисяч євро.

Враховуючи те, що частини будинку раніше були окремими помешканням, новій власниці доводиться не просто ремонтувати житло, а заново "збирати" його як єдиний простір і паралельно розбиратися з бюрократією.

Проблеми не обмежуються грошима. Серед головних викликів:

мовний бар'єр;

відсутність досвіду в будівництві;

складні організаційні процеси місцеві правила та документи.

Усе це значно ускладнює процес і робить його довшим, ніж очікувалося.



Жінка купила дешевий будинок в Італії / Фото Кікі Лі

Чому жінка все ж не шкодує про покупку?

Попри труднощі, жінка не вважає покупку помилкою. Вона каже, що життя в Італії зовсім інше – повільніше, простіше і більш "людяне". Сусіди можуть принести фрукти, люди спілкуються без поспіху, а цінності будуються не навколо роботи, а навколо особистого життя.

За її словами, це досвід, який змінює світогляд, навіть якщо за нього доводиться платити складнощами.

Історія показує, що дешеві будинки в Італії – це не "легка мрія", а повноцінний проєкт із витратами, ризиками та несподіванками. Адже низька ціна є лише початком, основні витрати – попереду. А головне – потрібні час, ресурси і готовність до викликів.

Подібний підхід характерний і для ще більш гучної ініціативи – продажу будинків за 1 євро, яка приваблює іноземців, але також має свої умови та "підводні камені".

Чи реально купити будинок в Італії за 1 євро і що за цим стоїть?

Як пише NLC, в Італії продають будинки за символічну ціну від 1 євро, здебільшого в невеликих містах, які намагаються відновити населення. Однак така покупка передбачає обов'язкову умову: новий власник має відремонтувати житло у визначений термін і вкласти значну суму в реконструкцію.

Крім того, покупці часто стикаються з бюрократією та додатковими витратами, тому "дешевий будинок" фактично перетворюється на повноцінний інвестиційний проєкт.

Що відомо про інший випадок купівлі дешевого житла в Італії?

Подружжя зі США придбало занедбаний двоповерховий будинок в італійському регіоні Абруццо всього за 13 тисяч євро, відмовившись від популярної програми житло за 1 євро через додаткові умови та витрати. Після купівлі вони вклали ще приблизно 12 – 15 тисяч євро в ремонт, більшість робіт виконали самостійно.

Родина вирішила залишитися в Європі, адже життя в США здавалося їм надто дорогим, особливо з урахуванням витрат на житло та дитину. Тепер вони живуть без іпотеки, мають помірні витрати на утримання будинку та не планують повертатися до США. Це рішення, за їхніми словами, забезпечило фінансову стабільність і спокійніше життя.