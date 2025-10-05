О том, сколько стоит жилье в других польских городах и как цены отличаются от украинских, 24 Канал рассказывает со ссылкой на in Poland.

Какие цены на жилье в городах Польши?

По информации аналитиков rynekpierwotny.pl, в сентябре 2025 года спрос на новые квартиры в Польше вырос почти на 39% по сравнению с августом. Основными факторами стали повышенная прозрачность цен и коррекция стоимости жилья в некоторых регионах.

Цены на квартиры в новостройках снизились в таких городах:

Лодзь – на 2%, до примерно 11,2 тысячи злотых (127,6 тысячи гривен) за квадратный метр;

Краков – на 1%, до 16,5 тысячи злотых (188 тысяч гривен) за квадрат;

Познань – на 1%, до 13,5 тысячи злотых (153,8 тысячи гривен) за квадрат;

Труймясто (Гданьск, Сопот, Гдыня) – на 1%, до 17,2 тысячи злотых (196 тысяч гривен) за квадрат;

Верхнесилезско-Заглембская метрополия (центр – город Катовице) – на 1%, до 11,2 тысячи злотых (127,6 тысячи гривен) за квадрат.

Несмотря на общую тенденцию к снижению, в двух городах фиксируют рост цен:

Варшава – на 3%, до более 18,3 тысячи (208,5 тысячи гривен) злотых за квадрат;

Вроцлав – на 3%, до 15,2 тысячи злотых (173,2 тысячи гривен) за квадрат.

Для потенциальных покупателей ситуация на рынке может быть хорошей возможностью приобрести жилье в городах, где цены снизились. В то же время в таких городах, как Варшава и Вроцлав, интерес к новостройкам остается высоким, что поддерживает рост стоимости квадратного метра.



Жилье в Варшаве – самое дорогое в Польше / Фото Pexels

Отметим, что среди перечисленных городов Польши нет ни одного, где стоимость квартиры была бы ниже, чем в Украине. Согласно данным портала ЛУН, самая высокая цена за квадратный метр жилья в новостройках по состоянию на октябрь 2025 года в Киеве и Львове – примерно 55 – 58 тысяч долларов. А это в два раза дешевле, чем в самых дешевых польских городах.

Что известно о новостях рынка недвижимости Польши?

С февраля 2026 года владельцы частной недвижимости в Польше, которые сдают ее в аренду, должны будут выполнять новые правила. В частности, им необходимо будет получить налоговый номер NIP и пользоваться электронной системой выставления счетов.

В городе Освенцим недавно стартовала новая социальная программа – льготная аренда муниципального жилья. Основным требованием для участия является выполнение ремонтных работ в квартире.