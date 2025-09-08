Детали о программе льготного жилья в Польше 24 Канал рассказывает со ссылкой на inpoland.net.
Обратите внимание В Украине, Польше или на Бали: где выгоднее всего купить недвижимость под сдачу в аренду
Что известно об участии людей в программе?
Как сообщили в Управлении жилищного строительства, для участия в программе "Квартира под ремонт" поступили 73 заявки, из которых после проверки осталось 63. Окончательных участников определят во время жеребьевки, которая состоится 9 сентября.
В городском совете объяснили, что эта программа рассчитана на местных жителей, которые не имеют собственной недвижимости и не могут позволить себе рыночную аренду квартиры или получить ипотеку.
Что предусматривает программа?
Участникам предлагают квартиры в жилом районе Хемикув, а также отдельные объекты в Блоне и на массиве Шпитальная. Жилье имеет площадь от 29,5 до 45,4 квадратных метра. Среди доступных вариантов – однокомнатные и двухкомнатные квартиры.
Участники программы должны провести в жилье ремонт. Его стоимость составляет от 45 000 до 97 000 злотых.
В Освенциме действует программа льготной аренды жилья / Фото expedia.com
Подать заявку могли только жители Освенцима, которые:
- не имеют собственной недвижимости;
- соответствуют требованиям по доходу;
- планируют постоянно жить в городе;
- имеют возможность выполнить ремонтные работы самостоятельно или за свой счет.
Город обладает примерно 1 300 муниципальными квартирами. Подобные программы уже успешно реализованы в таких городах, как Згеж, Краков, Варшава и Щецин.
Как в Польше изменят правила сдачи жилья в аренду?
С февраля 2026 года владельцы частной недвижимости в Польше, которые сдают ее в аренду, будут обязаны соблюдать новые правила.
В частности, им нужно будет получить налоговый номер NIP и пользоваться электронной системой выставления счетов.