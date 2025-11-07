Варшава знову очолила рейтинг міст Польщі з найвищими ставками оренди, випередивши Гданськ (66 злотих/м²) та Краків (64 злотих/м²). Про це пише 24 Канал з посиланням на inpoland.net.pl.

Яка ситуація з орендою житла у Варшаві?

Особливо помітне зростання фіксують у сегменті невеликих квартир до 35 м². За рік вони подорожчали в середньому на 4,3 %. Це пов'язано з підвищеним попитом серед студентів та молодих спеціалістів.

Водночас великі квартири демонструють незначне зниження вартості. За словами президента Rentier.io Антона Бубеля, очікується, що наприкінці року ринок стабілізується після завершення академічного сезону.

Рівень витрат на оренду у Варшаві перевищує 40 % середньої зарплати. Тому це один з найвищих показників у ЄС. Наприклад, у Відні цей рівень становить близько 25 %, у Берліні – приблизно 30 %.

Зауважимо, що, як зазначає видання Poland Insight, у липні 2025 року середня ставка оренди у Варшаві становила близько 79 злотих/м².

