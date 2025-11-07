Про це пише литовське видання LRT.lt, передає 24 Канал.
Дивіться також Путін за 25 років розпочав чотири війни та не змінився, – Урсула фон дер Ляєн
Що це змінює?
Єврокомісія пояснює, що це рішення спрямоване на посилення контролю за заявниками з Росії та мінімізацію ризиків для безпеки держав-членів ЄС.
Важливо! Багаторазові візи дозволяли громадянам Росії вільно перетинати кордони Євросоюзу упродовж тривалого часу, тоді як одноразова віза обмежує строк й умови перебування.
Ми повинні адаптувати візові правила до поточної ситуації. Це дозволить нам ретельніше перевіряти кожного російського заявника та знизити ризики безпеки,
– мовиться у рішенні Єврокомісії, передає Politico.
Що змінюється?
- багаторазові шенгенські візи для росіян скасовані;
- подавати документи доведеться щоразу заново, навіть якщо попередні поїздки вже були;
- процедури перевірки заявників будуть посилені.
Згідно із заявою Єврокомісії, такий крок пов'язаний із "зростаючими загрозами безпеці", а також з військовою агресією Росії проти України, що триває з 2022 року.
Що цьому передувало?
- ЄС уже раніше обмежував візовий режим для Росії – у 2022 році була призупинена угода про спрощення видачі віз для громадян РФ.
- Нове рішення посилює ці обмеження, ускладнюючи можливість багаторазових в'їздів до ЄС.