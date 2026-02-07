Про це повідомило Федеральне управління цивільної авіації США (FAA), інформацію передає Reuters.

Чому закривали польські аеропорти?

У повідомленні для пілотів, оприлюдненому на сайті FAA, зазначається, що аеропорти недоступні через військову активність, пов’язану із заходами з зебезпеченням державної безпеки.

Водночас сервіс відстеження авіаруху FlightRadar24 повідомив у соцмережі X, що обмеження стосувалися літаків НАТО, які діяли в цьому районі.

Видання також нагадує, що минулого місяця аеропорти Жешува і Любліна вже тимчасово припиняли роботу. Тоді це пояснювали плановими операціями та запевняли, що загрози для повітряного простору Польщі не було.

У Польщу нещодавно вторгалися повітряні кулі