Про це повідомило Федеральне управління цивільної авіації США (FAA), інформацію передає Reuters.
Дивіться також Унікальне рішення: Литва закликала Польщу побудувати спільний військовий полігон на кордоні
Чому закривали польські аеропорти?
У повідомленні для пілотів, оприлюдненому на сайті FAA, зазначається, що аеропорти недоступні через військову активність, пов’язану із заходами з зебезпеченням державної безпеки.
Водночас сервіс відстеження авіаруху FlightRadar24 повідомив у соцмережі X, що обмеження стосувалися літаків НАТО, які діяли в цьому районі.
Видання також нагадує, що минулого місяця аеропорти Жешува і Любліна вже тимчасово припиняли роботу. Тоді це пояснювали плановими операціями та запевняли, що загрози для повітряного простору Польщі не було.
У Польщу нещодавно вторгалися повітряні кулі
Польські військові виявили повітряні кулі, що вторглися в повітряний простір з боку Білорусі в ніч на 1 лютого 2026 року.
31 січня польські військові також фіксували вхід об'єктів у повітряний простір країни з боку Білорусі. Тоді повідомлялося, що інцидент є "черговим у серії гібридних дій, які останнім часом фіксуються на сході Польщі".