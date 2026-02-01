Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Що сталося в Польщі?

За інформацією польських військових, у ніч із 31 січня на 1 лютого 2026 року білоруська сторона знову здійснила спробу розвідки та перевірки реакції систем протиповітряної оборони. Вони зафіксували вхід у польський повітряний простір об'єктів, що схожі на повітряні кулі.

Політ об’єктів відстежувався за допомогою військових радіолокаційних систем.

Оперативне командування видів Збройних сил Польщі перебуває в постійному контакті з відповідними службами та установами й регулярно обмінюється зібраною інформацією щодо зафіксованих об'єктів,

– йдеться в повідомленні.

Військові наголосили, що Збройні сили Польщі залишаються в готовності виконувати завдання, пов’язані із гарантуванням безпеки польського повітряного простору.

Варто зазначити, що це не єдиний подібний випадок. В ніч на 31 січня польські військові також фіксували вхід об'єктів у повітряний простір країни з боку Білорусі. Тоді повідомлялося, що інцидент є "черговим у серії гібридних дій, які останнім часом фіксуються на сході Польщі".

