Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.
Що сталося в Польщі?
За інформацією польських військових, у ніч із 31 січня на 1 лютого 2026 року білоруська сторона знову здійснила спробу розвідки та перевірки реакції систем протиповітряної оборони. Вони зафіксували вхід у польський повітряний простір об'єктів, що схожі на повітряні кулі.
Політ об’єктів відстежувався за допомогою військових радіолокаційних систем.
Оперативне командування видів Збройних сил Польщі перебуває в постійному контакті з відповідними службами та установами й регулярно обмінюється зібраною інформацією щодо зафіксованих об'єктів,
– йдеться в повідомленні.
Військові наголосили, що Збройні сили Польщі залишаються в готовності виконувати завдання, пов’язані із гарантуванням безпеки польського повітряного простору.
Варто зазначити, що це не єдиний подібний випадок. В ніч на 31 січня польські військові також фіксували вхід об'єктів у повітряний простір країни з боку Білорусі. Тоді повідомлялося, що інцидент є "черговим у серії гібридних дій, які останнім часом фіксуються на сході Польщі".
Як Росія використовує Білорусь?
В ISW заявили, що білоруські аеростати регулярно заходять у повітряний простір Польщі й Литви з жовтня 2025 року.
За словами аналітиків, Росія де-факто анексувала Білорусь і використовує вторгнення в повітряний простір інших країн в рамках своїх зусиль "нульової фази" – фази створення інформаційних та психологічних умов для підготовки до можливої війни між НАТО та Росією у майбутньому.
Економічна співпраця Білорусі та Росії також дедалі більше орієнтується на військові потреби Москви. Наразі вже близько 500 білоруських підприємств інтегрували в "оборонку".