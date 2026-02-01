Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Что произошло в Польше?

По информации польских военных, в ночь с 31 января на 1 февраля 2026 года белорусская сторона снова предприняла попытку разведки и проверки реакции систем противовоздушной обороны. Они зафиксировали вход в польское воздушное пространство объектов, похожих на воздушные шары.

Полет объектов отслеживался с помощью военных радиолокационных систем.

Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши находится в постоянном контакте с соответствующими службами и учреждениями и регулярно обменивается собранной информацией о зафиксированных объектах,

– говорится в сообщении.

Военные отметили, что Вооруженные силы Польши остаются в готовности выполнять задачи, связанные с обеспечением безопасности польского воздушного пространства.

Стоит отметить, что это не единственный подобный случай. В ночь на 31 января польские военные также фиксировали вход объектов в воздушное пространство страны со стороны Беларуси. Тогда сообщалось, что инцидент является "очередным в серии гибридных действий, которые в последнее время фиксируются на востоке Польши".

Как Россия использует Беларусь?