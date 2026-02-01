Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Что происходит в Беларуси?
В ночь с 30 на 31 января белорусские воздушные шары незаконно нарушили воздушное пространство Польши – это уже второй такой случай за последние 72 часа.
Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что польский военный радар обнаружил объекты, что ночью попадали в польское воздушное пространство из Беларуси, и что эти объекты, вероятнее всего, были аэростатами,
– сообщили в ISW.
В ответ польские власти временно ограничили воздушное пространство над Подляским воеводством, расположенным вдоль восточной границы Польши с Беларусью.
Белорусские аэростаты также нарушали польское воздушное пространство в ночь с 28 на 29 января и регулярно заходят в воздушное пространство Польши и Литвы с октября 2025 года.
По словам аналитиков ISW, Россия де-факто аннексировала Беларусь и использует вторжение в воздушное пространство других стран в рамках своих усилий "нулевой фазы" – фазы создания информационных и психологических условий для подготовки к возможной войне между НАТО и Россией в будущем.
Зависимость Беларуси от России растет
По данным Службы внешней разведки, Россия остро реагирует даже на малейшие попытки Беларуси проводить независимую политику и восстановить экономические контакты с Европой.
В то же время экономическое сотрудничество Беларуси и России все больше ориентируется на военные нужды Москвы. Сейчас уже около 500 белорусских предприятий интегрировали в "оборонку".
Беларусь реализует проект завода по изготовлению беспилотников, который должен выпускать до 100 тысяч дронов в год. Также Минск ежегодно поставляет российской армии примерно 480 тысяч артиллерийских снарядов и ракетных боеприпасов.