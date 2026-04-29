Институт изучения войны проанализировал ситуацию на фронте По данным аналитиков, Силы обороны имели продвижение по 2 направлениям, а россияне – ни на одном.

Где Силы обороны имели успех, а где россияне штурмовали?

Украинские силы недавно продвинулись на Харьковщине.

Геолоцированные кадры, опубликованы 27 апреля, показывают удар российских войск по украинской позиции на южной окраине Волчанская (северо-восточнее Харькова).

Силы обороны контратаковали на западе Запорожской области.

Геолокированные кадры за 27 апреля показывают удары оккупантов по украинским позициям в северной части Новоданиловки. Это свидетельствует о недавнем продвижении защитников в этом районе.

Где изменилась линия фронта / ISW

Тем временем захватчики продолжали наступательные действия по разным направлениям, однако подтвержденного продвижения не достигли.

В частности, враг атаковал на север, северо-восток и юго-восток от Сумы. На этом направлении российские войска снова применяют дальнобойные дроны BM-35.

Оккупанты недавно провели попытку инфильтрации в районе Константиновки– Дружковка. Геолокационные кадры за 27 апреля показывают удар украинских сил по позиции к северу от Русиного Яра (югу от Дружковки), куда раньше просочились россияне.

Командир украинского батальона сообщил 28 апреля, что оккупанты продолжают пехотные и моторизованные штурмы вблизи Константиновки без использования диверсионно-разведывательных групп. Он также отметил, что с осени 2025 года захватчики значительно увеличили применение дронов в этом районе. Впрочем, несмотря на использование "спящих" дронов, им не удалось взять под огневой контроль украинские наземные линии снабжения.

Российские войска также продолжали наступление на Покровском направлении. оккупанты штурмуют малыми пехотными группами возле Гришиного (северо-западнее Покровска), пытаясь создать впечатление продвижения. При этом они действуют без антидроновых средств и тепловых маскировочных плащей.

Возле Александровки оккупанты проводили ограниченные штурмы с востока и юго-востока, не принесшие результата. Представитель украинской бригады сообщил, что количество вражеских атак и попыток проникновения там уменьшилось до минимума из-за ротации российских подразделений.

Россия готовит новое наступление и мобилизацию

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит новые наступательные операции и планирует расширять армию через мобилизацию.

Руководитель ГУР Олег Иващенко передал данные разведки, согласно которым российский Генштаб признает, что часть поставленных руководством задач выполнить невозможно.

Также, по оценкам Украины, безвозвратные потери России составляют около 60% от общих потерь, что существенно ослабляет ее наступательный потенциал.

Несмотря на это, политическое руководство России продолжает планировать новые наступления и готовится к дальнейшей мобилизации, чтобы компенсировать потери на фронте

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов объяснил, что война существенно изменилась– теперь главную роль играют дроны, а не массированные атаки бронетехники. По его словам, во время возможного летнего наступления России не стоит ожидать больших танковых прорывов. оккупанты будут действовать малыми пехотными группами, потому что техника на поле боя быстро уничтожается.