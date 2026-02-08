Життя в Норвегії дуже відрізняється від Українки – і часто в маленьких, але несподіваних речах. Українка поділилася, що почала робити у цій країні, повідомляє iamhelenmazur.
Цікаво "На вулиці ніхто не закочує очі": українка розкрила, в якій країні бути мамою легко
Що українка почала робити в Норвегії?
Перше, що почала робити дівчина – це пити воду з крана. У Норвегії вона чиста та безплатна. Окрім того, навіть більшість проточної води в горах та лісах Норвегії чиста та питна, пише Visit Norway. Втім, краще не пити воду, що протікає через пасовища чи стікає з льодовиків.
А ось воду у пляшках зазвичай у Норвегії купують туристи – і коштує вона немало.
Ще одна звичка, якої набула дівчина – це здавати пластикові та бляшані пляшки. У Норвегії під час купівлі в чек враховується плата не лише за напій, але й за тару, і під час її здачі гроші повертаються, а це неабияк мотивує.
Українка розповіла, як змінилося її життя в Норвегії: дивіться відео
Окрім того, українка почала сортувати сміття – і робити це у Норвегії зовсім не складно. А ось за порушення правил можна отримати штраф. Окрім того, дуже сильно на життя блогерки впливає те, що вона живе не у квартирі, а у приватному будинку. І це означає, що доводиться чистити сніг та топити дім дровами.
Сьоме – ходжу в зал, тому що більше тут нічим і зайнятися,
– поскаржилася дівчина.
Вона також призвичаїлася брати книги українською мовою у місцевій бібліотеці, адже доставка з України до Норвегії коштує чимало.
Що ще розповідають українці за кордоном?
Українка розкрила найгіршу країну Європи для водіїв: там під час паркування машини просто розштовхують автівки попереду та позаду.
Тим часом українка розкрила несподівані мінуси Іспанії, про які багато людей навіть не здогадуються до переїзду.