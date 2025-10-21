Городские власти испанского города Терраса заявили, что запросов на взятие под опеку черных котов из приютов обычно становится значительно больше перед Хэллоуином, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Почему нельзя брать черных котов из приюта на Хэллоуин?

До сих пор в городе еще ни разу не фиксировали случаев жестокого обращения с черными котами, но такие инциденты уже случались в других районах, поэтому местные власти решили действовать превентивно. И решение запретить брать котов из приюта именно накануне праздника приняли после предупреждений зоозащитников.

Такими действиями пытаются защитить животных от использования в качестве "праздничного реквизита" или от причинения вреда. Поэтому забрать домой черного кота в испанском городе нельзя будет с 6 октября по 10 ноября.

В то же время некоторые запросы приюты могут рассматривать индивидуально, а в горсовете отметили, что запрос является "временным и исключительным". Впрочем, там все же не исключили повторения запрета и в следующем году.

Всего в Террасе проживает более, чем 9800 котов, и из них 100 находятся в приютах. 12 из них – черные и не найдут семью в течение ближайших двух недель.

Во многих культурах черные коты до сих пор считаются признаками несчастья или колдовства, пишет Euro Weekly. Впрочем, в таких странах, как Япония и Египет, все совсем иначе – там черные коты являются символами процветания и удачи.

