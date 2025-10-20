Для того, чтобы получить или продлить гуманитарное разрешение на пребывание в США, нужно будет заплатить обязательный сбор в размере 1000 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на USCIS.

Интересно Самый известный музей мира, который грабили неоднократно: что необходимо знать о Лувре

Кому нужно будет платить иммиграционный сбор?

Платить сбор в размере 1000 долларов будут посетители США, которым предоставляют иммиграционное освобождение под честное слово – то есть разрешение на временное пребывание в стране, обычно в чрезвычайных или гуманитарных случаях.

Parole, за получение которого отныне нужно будет платить – это разрешение въехать в Штаты или остаться там временно без полноценной визы или грин-карты. Обычно предоставляют его людям, прибывающим в США по гуманитарным программам, или тем, кто нуждается во временной защите – беженцам, эвакуированным, людям с оккупированных территорий и т.д.). Также разрешение на пребывание могут предоставить тем людям, что ждут рассмотрения другого иммиграционного статуса.

Поэтому, украинцы, находящиеся в США или прибывающие туда по программе "Uniting for Ukraine (U4U)", подпадают под категорию людей, получающих parole. Это значит, что для получения разрешения на пребывание в США, или для продления такого разрешения придется заплатить 1000 долларов.

Впрочем, из нового закона есть исключения, перечень который будет опубликован в Федеральном реестре, поэтому есть вероятность, что украинские беженцы будут подпадать под эти исключения.

В департаменте заявляют, что сбор вводят с целью "обеспечения подотчетности и предотвращения распространенного мошенничества", пишет The Hill.

Какие еще новости из-за рубежа следует знать?