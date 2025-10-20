Для того, аби отримати чи продовжити гуманітарний дозвіл на перебування у США, потрібно буде заплатити обов'язковий збір у розмірі 1000 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на USCIS.

Цікаво Найвідоміший музей світу, який грабували неодноразово: що необхідно знати про Лувр

Кому потрібно буде платити імміграційний збір?

Сплачуватимуть збір у розмірі 1000 доларів відвідувачі США, яким надають імміграційне звільнення під чесне слово – тобто дозвіл на тимчасове перебування у країні, зазвичай у надзвичайних чи гуманітарних випадках.

Parole, за отримання якого відтепер потрібно буде платити – це дозвіл в'їхати до Штатів чи залишитися там тимчасово без повноцінної візи чи грін-карти. Зазвичай надають його людям, що прибувають до США за гуманітарними програмами, або ж тим, хто потребує тимчасового захисту – біженцям, евакуйованим, людям з окупованих територій тощо). Також дозвіл на перебування можуть надати тим людям, що чекають розгляду іншого імміграційного статусу.

Отож, українці, що перебувають у США чи прибувають туди за програмою "Uniting for Ukraine (U4U)", підпадають під категорію людей, що отримують parole. Це значить, що для отримання дозволу на перебування у США, або ж для продовження такого дозволу доведеться сплатити 1000 доларів.

Втім, з нового закону є винятки, перелік який буде опублікований у Федеральному реєстрі, тож є ймовірність, що українські біженці підпадатимуть під ці винятки.

У департаменті заявляють, що збір вводять з метою "забезпечення підзвітності та запобігання поширеному шахрайству", пише The Hill.

Які ще новини з-за кордону слід знати?