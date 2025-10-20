Иранский вулкан Тафтан считался потухшим уже в течение 700 тысяч лет, но, похоже, он начинает просыпаться после длительного сна, сообщает 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Почему просыпается вулкан Тафтан?

В течение предыдущего, 2024 года, участок земли вблизи вершины вулкана Тафтан поднялся на 9 сантиметров, пишут в журнале Geophysical Research Letters. И поднятие все еще не исчезло – а это свидетельствует о накоплении давления газа под поверхностью вулкана.

Исследователи убеждены, что мониторить Тафтан нужно отныне тщательнее, даже несмотря на то, что ранее вулкан не считался таким, представляющим опасность для людей. Вулканы считаются потухшими, если они не извергались уже 11 700 лет. И несмотря на то, что вулкан в Иране спит уже гораздо дольше, кажется, что он начинает просыпаться.

Он должен как-то высвободиться в будущем, или насильственным, или более тихим образом,

– поделился автор исследования Пабло Гонсалес.

Он считает, что бояться извержения пока не следует, но следить за вулканом стоит очень тщательно.

Тафтан – это стратовулкан высотой 3940 метров, расположенный на юго-востоке Ирана. Сейчас вулкан имеет активную гидротермальную систему и вонючие сероносные источники, называемые фумаролами. Впрочем, не сохранилось сведений о его извержении за всю историю человечества.

