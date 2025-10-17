Переезд в другую страну часто связан со сложностями и стрессом – ведь нужно привыкнуть к другому языку, законам и менталитету, сообщает 24 Канал со ссылкой на ira.fedoriichuk.

Что самое сложное после переезда в Испанию?

"Банальная", но важная проблема, с которой приходится сталкиваться многим украинцам после переезда за границу, и особенно в Испанию – это аренда жилья.

Кажется – что может быть проще? Нашел квартиру, подписал договор и живи себе спокойно. Но нет,

– поделилась украинка.

Для того, чтобы арендовать жилье в стране, нужно иметь официальный контракт о работе, испанский или европейский. Это приводит к тому, что людям приходится переплачивать, или же искать знакомых, которые могли бы подписать договор вместо них.

Также украинцам, что пытаются арендовать жилье в Испании, приходится платить за него на полгода вперед, а иногда и на год.

Украинка рассказала о жизни в Испании: смотрите видео

Впрочем, без рабочего контракта в Испании снять жилье все же реально – и в таком случае нужно оплатить только за три месяца и услуги риелтора, если им пользовались.

После переезда вопрос аренды больше всего вытягивает денег,

– поделилась украинка.

Поэтому она советует учитывать это перед поездкой и обязательно иметь запас средств по крайней мере на несколько месяцев.

