Украинка Алла, живущая в Чехии, поделилась, на что приходится тратить деньги в Чехии и сколько нужно для жизни двух людей, сообщает 24 Канал со ссылкой на allakuidych.

Сколько денег нужно на жизнь в Чехии?

Первая и самая большая статья расходов украинки в Чехии – это аренда квартиры, и за нее приходится отдавать 15 500 крон, вместе с коммунальными услугами. После этого нужно заплатить налоги, что украинка оплачивает сама, и на них также уходит 11 000.

Украинка рассказала о расходах в Чехии: смотрите видео

Интернет обходится в 1200 в месяц. Еду украинка готовит дома сама, и поэтому деньги тратит только на продукты, а это обходится в 10 000. Также семья имеет машину, и на бензин тратит ежемесячно 2000 крон.

Кроме того, есть расходы и на развлечения.

Иногда мы заказываем суши, или же ходим поиграть в боулинг. И это еще минус две тысячи,

– поделилась девушка.

Также 2000 гривен приходится тратить на уход за собой и остальные мелочи. В перечень расходов украинка не учитывает покупку одежды, ведь происходит это не ежемесячно, зато крупные покупки делают по необходимости.

В итоге на базовые потребности для двух людей в Чехии нужно 44 тысячи крон в месяц.

