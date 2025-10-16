Украинка Алла, живущая в Чехии, поделилась, на что приходится тратить деньги в Чехии и сколько нужно для жизни двух людей, сообщает 24 Канал со ссылкой на allakuidych.
Интересно Италия вводит новые штрафы для туристов: какие банальные действия обойдутся в 7000 евро и тюрьмой
Сколько денег нужно на жизнь в Чехии?
Первая и самая большая статья расходов украинки в Чехии – это аренда квартиры, и за нее приходится отдавать 15 500 крон, вместе с коммунальными услугами. После этого нужно заплатить налоги, что украинка оплачивает сама, и на них также уходит 11 000.
Украинка рассказала о расходах в Чехии: смотрите видео
Интернет обходится в 1200 в месяц. Еду украинка готовит дома сама, и поэтому деньги тратит только на продукты, а это обходится в 10 000. Также семья имеет машину, и на бензин тратит ежемесячно 2000 крон.
Кроме того, есть расходы и на развлечения.
Иногда мы заказываем суши, или же ходим поиграть в боулинг. И это еще минус две тысячи,
– поделилась девушка.
Также 2000 гривен приходится тратить на уход за собой и остальные мелочи. В перечень расходов украинка не учитывает покупку одежды, ведь происходит это не ежемесячно, зато крупные покупки делают по необходимости.
В итоге на базовые потребности для двух людей в Чехии нужно 44 тысячи крон в месяц.
Какие еще новости об украинцах за рубежом стоит знать?
- Украинка, живущая в Германии, рассказала, какое отличие заметила между немцами и украинцами. Заключается оно во внешнем виде: немцы заботятся о нем значительно меньше, чем украинцы.
- Украинка, живущая в Чехии, рассказала, что недооценивала страну. Среди преимуществ жизни там – бесплатная медицина, качественное образование и немало возможностей для работы.