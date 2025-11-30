Накануне зимних праздников хочется порадовать близких людей подарками, и перед тем, как выбирать их, лучше убедиться сначала, что их удастся провезти за границу без проблем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Your Europe.

Какие продукты нельзя ввозить в ЕС в качестве подарков?

Очень часто в подарок везут бытовую технику – и ввозить больше, чем одну единицу ее запрещено, поэтому это нужно учесть при выборе. Кроме того, без официального разрешения нельзя везти также и культурное наследие и различные памятники.

Обратите внимание и на съедобные подарки – некоторые продукты в ЕС ввозить строго запрещено. В частности, действует этот запрет на мясные, молочные продукты и молоко. В них входят также сыр, кисломолочные сыры, мясные нарезки, свежее мясо или консервы.

Учитывайте также, что проблемы могут возникнуть даже с шоколадом. Иногда таможенники "закрывают глаза" на бутерброды, но могут заставить съесть еду на границе или выбросить ее в мусор. Учитывайте, что даже упакованные товары из запрещенных категорий провести за границу не удастся.

Также нельзя провозить и много популярного деликатеса – осетровой икры. Максимально разрешенное количество на человека – это всего 125 граммов.

Кроме того, популярным подарком является алкоголь. С ним также стоит проявить внимательность и проверить нормы ввоза перед тем, как паковать багаж.

Через наземные КПП (пешком или на автомобиле) можно провозить не более, чем 1 литр крепких алкогольных напитков или 2 литра напитков средней крепости, а также 4 литра вина, пишет Commission Europa.

Что еще нужно знать туристам?