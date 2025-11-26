Уже совсем скоро контроль на границе в поездах Киев – Хелм и Киев – Перемышль станет быстрее благодаря изменению в проведении проверок, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Что изменится в путешествиях поездом за границу?
Совсем скоро путешествия в Польшу поездом станут несколько удобнее и быстрее.
Сегодня приняли решение, которое позволит проводить пограничный и таможенный контроль непосредственно в вагонах поезда - без длительных остановок на границе и без лишнего стресса для пассажиров,
– заявила Юлия Свириденко.
Это не новый формат проверок – пограничный контроль проводят уже проводят в вагонах некоторых поездов Интерсити++ на польском направлении. Контроль пассажиров в этих поездах таможенники и пограничники начинают проводить во время движения на подъезде к границе.
Но эту практику планируют вскоре распространить и на спальные вагоны ночных международных поездов. Прежде всего изменения ожидают маршруты Киев – Перемышль и Киев – Хелм, ведь ежемесячно только этими двумя рейсами путешествуют более 130 тысяч украинцев.
Ускоренный вагон в этих поездах запустят уже в январе, а дальше планируют распространить и на другие поезда этих направлений. Премьер-министр поблагодарила Минразвития, Укрзализныци и Государственной пограничной службе за координацию подготовки.
