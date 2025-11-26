В авиакомпании Ryanair объявили, что уже со следующего года существенно сократят количество рейсов в одно чрезвычайно популярное европейское направление, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Куда будет летать меньше самолетов Ryanair?

Уже со следующего года в работе авиакомпании и маршрутах ожидаются очень существенные изменения – и руководство Ryanair обвиняет в них "нежизнеспособное" повышение налогов, что ввели в прошлом году в нескольких европейских странах.

И изменения уже начались – компания выходит из трех региональных аэропортов Франции уже этой зимой, а в других существенно сокращает количество рейсов. К тому же все сокращения еще даже не объявлены, поэтому путешественникам стоит подготовиться к тому, что многие поездки во Францию подорожают.

Могу вам сказать, что этим летом мы оставим некоторые региональные французские аэропорты... Мы все еще работаем над нашим летним расписанием. Но, к сожалению, количество маршрутов, которые мы предлагаем во Франции, сократится,

– заявил коммерческий директор компании Джейсон Макгиннесс.

Под угрозой окажутся и рейсы в Испанию и Германию – в странах повышаются авиационные налоги, и Ryanair хочет предоставить приоритет в рейсах тем странам, где налоги низкие, отсутствуют или отменяются – например Швеция и некоторые регионы Италии.

Впрочем, еще точно неизвестно, сколько именно сокращений рейсов стоит ожидать в следующем году; и эксперты предполагают, что это будет напоминать сокращения, которые произошли в этом году – во Францию стало летать на 13% меньше самолетов компании, пишет The Connexion.

И переговоры с аэропортами за пределами Франции еще ведутся, поэтому это может повлиять на то, какие именно региональные маршруты будут отменены. И несмотря на то, что в течение следующих двух лет Ryanair планирует увеличить количество самолетов еще на 300, ни один из них, кажется, не полетит во Францию.

