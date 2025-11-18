Отныне для того, чтобы путешествовать с лоукостером Ryanair, пассажирам нужно будет обязательно регистрироваться на самолет онлайн или в приложении, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Какое новое правило вводит Ryanair?

Бюджетная авиакомпания уже взимает до 3000 гривен с пассажиров за регистрацию на рейсы в аэропорту, а не онлайн или в приложении – и эта плата распространяется на каждого пассажира. Поэтому если путешествует, например, семья из четырех человек, то эта плата может вырасти до 12 000 гривен.

Плата за регистрацию в аэропорту не будет взиматься только с пассажиров Flexi Plus – но только при условии бронирования рейса через сайт или приложение Ryanair. Поэтому компания призывает пассажиров не забывать об обязательной регистрации онлайн, чтобы избежать дополнительной платы.

Это напоминание появилось на фоне того, что на прошлой неделе компания ввела запрет и отпечатанные посадочные талоны. Уже с 12 ноября Ryanair полностью перешел на электронные талоны, которые выдаются при регистрации.

Немало пассажиров беспокоит вопрос – что будет, если во время посадки или регистрации телефон разрядится или потеряется? В компании сообщают, что в таком случае пассажиры смогут бесплатно распечатать посадочные талоны в аэропорту. Впрочем, получить их бесплатно можно будет только после регистрации на рейс онлайн.

Также в авиакомпании напоминают, что онлайн-регистрация начинается за 60 дней до запланированного времени вылета, если вы оплатили конкретное место, но если вы не купили место и выбрали случайное бесплатное распределение мест, тогда онлайн-регистрация начинается за 24 часа до вылета.

Завершается она за 2 часа до вылета, поэтому пассажирам нужно пройти ее вовремя, чтобы избежать взыскания средств.

Какие еще новости Ryanair следует знать?