В рамках этих изменений ирландский перевозчик объявил об отмене рейсов между Ригой и двумя немецкими городами уже с октября. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Почему Ryanair не будет летать из Риги в Германию?

В недавнем заявлении авиакомпания объяснила отмену своих рейсов повышенными авиационными налогами и сборами, введенными в Германии.

В частности, Ryanair прекратит рейсы между столицей Латвии и:

Меммингеном – с 23 октября 2025 года;

– с 23 октября 2025 года; Кельном – 29 октября.

Еще в августе Ryanair призвал правительство Германии срочно решить проблему, которую он назвал "непомерными расходами на авиаперевозки".

Несмотря на призыв к действиям, правительство не ввело никаких изменений, что заставило лоукостер принять такие решения.

Куда еще Ryanair отменяет рейсы?