Новые рейсы запустят уже этой осенью. Деталями направлений делится 24 Канал со ссылкой на Instagram Ryanair.

Читайте также Система въезда/выезда EES: все, что нужно знать об изменениях пересечения границ ЕС в 2025-м

Что известно о новых рейсах Ryanair?

В объявлении на официальной странице авиакомпании в Instagram стало известно, что вскоре будут запущены 4 новых маршрута, которые соединят Португалию с различными европейскими аэропортами. Это расширение включает два маршрута в города Польши.

Порту (Португалия) – Гетеборг (Швеция);

(Португалия) – (Швеция); Порту (Португалия) – Варшава (Польша);

(Португалия) – (Польша); Фару (Португалия) – Краков (Польша);

(Португалия) – (Польша); Мадейра (Португалия) – Шаннон (Ирландия).

Начало полетов в Швецию запланировано на 26 октября 2025, тогда как полеты по другим маршрутам начнутся уже на этой неделе.

Цены зависят от даты полетов, например, стоимость билета по направлению Порту – Варшава на 7 октября 2025 года – 69 евро. Посмотреть прайс на другие рейсы можно на официальном сайте Ryanair.



Цены билетов на рейс Порту – Варшава / Скриншот с сайта Ryanair

Какие последние новости Ryanair?