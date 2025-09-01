Пассажиры выражают беспокойство относительно политики обязательного использования электронных билетов. Поэтому генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири ответил на опасения, пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent.

Перейдет ли Ryanair исключительно на цифровые посадочные талоны?

Авиакомпания Ryanair объявила о значительных изменениях в процессе регистрации на рейс, заявив, что это позволит "практически отменить все сборы за регистрацию в аэропортах". Инициатива позволит получать информацию в режиме реального времени непосредственно из своего операционного центра в периоды перебоев в работе.

Важно: по оценкам Ryanair, кроме оптимизации операций, этот переход приведет и к сокращению использования примерно 300 тонн бумаги ежегодно.

По словам гендиректора авиакомпании, подавляющее большинство пассажиров – от 85 до 90% – прибывают со смартфонами. Учитывая почти повсеместное владение смартфонами среди путешественников, Ryanair планирует перевести всех клиентов на эту цифровую технологию для регистрации на рейс.

Главный вопрос, который волнует людей, – что будет, если я потеряю аккумулятор или телефон? Не беда. Если вы зарегистрировались до прибытия в аэропорт, мы бесплатно переоформим вам бумажный посадочный талон. Но необходимо пройти регистрацию до прибытия в аэропорт,

– сказал О'Лири.

Он заверил пассажиров, что в случае проблем с аккумулятором или других осложнений после регистрации на выходе на посадку будет оказана помощь. Сотрудники проверят серийный номер пассажира и проведут его через весь процесс. Просто надо зарегистрироваться онлайн до прибытия в аэропорт, и все пройдет гладко.



Что надо знать об отказе Ryanair от бумажных билетов / Фото Unsplash

Важно отметить, что некоторые страны, в частности Марокко и Албания, все еще требуют от пассажиров иметь при себе отпечатанные посадочные талоны.

Что делать тем, кто нет смартфона?

Авиакомпания взяла на себя инициативу по обязательной онлайн-регистрации, предупредив, что невыполнение этого требования может привести к штрафам. Такая политика вызвала беспокойство, особенно среди пассажиров пожилого возраста, которые могут не иметь доступа к смартфонам или чувствовать себя неудобно при их использовании.

Чтобы решить эту проблему, пассажирам рекомендуется обратиться за помощью к друзьям или членам семьи, чтобы загрузить свои посадочные талоны. После регистрации на рейс сотрудники аэропорта окажут необходимую помощь для обеспечения беспрепятственного путешествия.

Что известно об отказе Ryanair от бумажных билетов?

В своем заявлении, сделанном осенью 2024 года, генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири сообщил, что авиакомпания планирует постепенно отказаться от бумажных посадочных талонов и стоек регистрации. Сначала переход был запланирован на май 2025 года, но впоследствии его перенесли на 3 ноября 2025 года.

Начиная с этой даты, пассажиры больше не будут иметь возможности распечатывать посадочные талоны на стойках регистрации в аэропортах. Вместо этого должны использовать цифровой посадочный талон через приложение myRyanair как для регистрации, так и для посадки на рейс.

Ryanair отметил, что почти 80% из 200 миллионов его ежегодных пассажиров уже выбирают цифровую регистрацию.