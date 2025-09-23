Нові рейси запустять вже цієї осені. Деталями напрямків ділиться 24 Канал з посиланням на Instagram Ryanair.
Що відомо про нові рейси Ryanair?
В оголошенні на офіційній сторінці авіакомпанії в Instagram стало відомо, що незабаром будуть запущені 4 нові маршрути, які з'єднають Португалію з різними європейськими аеропортами. Це розширення включає два маршрути до міст Польщі.
- Порту (Португалія) – Гетеборг (Швеція);
- Порту (Португалія) – Варшава (Польща);
- Фару (Португалія) – Краків (Польща);
- Мадейра (Португалія) – Шаннон (Ірландія).
Початок польотів до Швеції заплановано на 26 жовтня 2025 року, тоді як польоти за іншими маршрутами розпочнуться вже цього тижня.
Ціни залежать від дати польотів, наприклад, вартість квитка за напрямком Порту – Варшава на 7 жовтня 2025 року – 69 євро. Переглянути прайс на інші рейси можна на офіційному сайті Ryanair.
Ціни квитків на рейс Порту – Варшава / Скриншот з сайту Ryanair
Які останні новини Ryanair?
Авіакомпанія Ryanair, відома своїми бюджетними цінами на квитки, але також і суворою багажною політикою. Однак існує положення, яке дозволяє пасажирам збільшити кількість безплатних речей, які вони можуть взяти на борт літака за певних умов.
Водночас лоукостер збільшив норми перевезення ручної поклажі. Відтепер пасажирам буде дозволено перевозити валізи, які на 33% більші за стандартні розміри ЄС.
Одним з найголовніших розчарувань під час подорожей з Ryanair – є місця без вікон. Тому пасажирам варто ретельно обирати квитки.
А починаючи з 3 листопада 2025 року, Ryanair відмовиться від використання паперових посадкових талонів, натомість обравши цифрові альтернативи.
Крім того, нещодавно Ryanair оголосив про скасування 36 маршрутів до Іспанії, що ускладнює плани подорожей для відпочивальників.