Лоукостер завершив встановлення збільшених пристроїв для вимірювання ручної поклажі у 235 аеропортах Європи. Про це пише 24 Канал з посиланням на Ryanair.

Читайте також Турбулентність в небі небачено зростає – і не лише в погану погоду: чому польоти на межі

Що відомо про нові правила ручної поклажі Ryanair?

Починаючи з 4 вересня, Ryanair дозволив усім пасажирам безплатно брати на борт літака одну сумку або рюкзак розміром до 40x30x20 сантиметрів. Ця нова норма на 33% перевищує стандартні розміри ручної поклажі Євросоюзу, які становлять 40x30x15 сантиметрів.

До слова, з 2026 року авіакомпаніям у ЄС заборонено стягувати плату за ручну поклажу. Рішення ухвалив Комітет Європарламенту з транспорту та туризму

Раніше авіакомпанія Ryanair дозволяла перевозити в ручній поклажі максимальний розмір 40x20x25 сантиметрів.

Ми сподіваємося, що наші клієнти будуть задоволені цими більшими розмірами безплатної ручної поклажі,

– повідомляється в заяві компанії.

Також Ryanair зауважив, що ті, хто бажає взяти з собою додаткову ручну поклажу, повинні придбати послугу пріоритетної посадки на літак авіакомпанії.



Які розміри ручної поклажі дозволяє Ryanair / Фото Unsplash

Вартість зареєстрованого багажу залежить від ваги, часу бронювання та дати подорожі й зазвичай становить від 15 до 35 євро за 10-кілограмову валізу та від 25 до 75 євро за 20-кілограмову валізу. Пасажирам варто зареєструвати свій багаж онлайн до вильоту, бо при оплаті в аеропорту збір значно зросте.

Крім того, Ryanair наголосив, що будь-який пасажир, який не дотримуватиметься нових обмежень на перевезення багажу, буде змушений сплатити додатковий збір на виході на посадку.

Які останні новини Ryanair?