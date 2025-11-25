Бюджетная авиакомпания Ryanair объявила, что с 29 марта прекратит обслуживание аэропортов на Азорских островах и отменит все рейсы туда, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Что известно об отмене рейсов на Азорские острова?

Когда-то авиакомпания предлагала целых шесть маршрутов до и с островов, принадлежащих Португалии – в частности сезонные рейсы из Лондона, Лиссабона и Порту. А теперь, после отмены всех рейсов, более 400 000 пассажиров потеряют возможность путешествовать, а стоимость перелетов в архипелаг существенно повысится.

Директор Ryanair заявил, что решение об отмене рейсов приняли из-за того, что оператор аэропортов Португалии увеличил расходы на аэропорты для компаний на 35% с начала пандемии COVID-19. И эти расходы еще даже не включают отдельный туристический налог в размере 2 евро и экологические налоги ЕС на авиаперелеты, которые особенно влияют на короткомагистральные рейсы, пишет Ryanair Corporate.

Поэтому в Ryanair заявили, что "разочарованы" тем, что оператор повысил сборы, чтобы "наполнить свои карманы за счет португальского туризма и рабочих мест". Также в компании призвали правительство Португалии вмешаться, чтобы уменьшить налоги и вернуть самолеты Ryanair на Азорские острова.

После 10 лет круглогодичной деятельности Ryanair один из самых отдаленных регионов Европы теперь потеряет прямые низкотарифные рейсы в Лондон, Брюссель, Лиссабон и Порту из-за высоких аэропортовых сборов ANA и бездействие правительства Португалии,

– заявили в авиакомпании.

