Бюджетная авиакомпания Ryanair объявила, что с 29 марта прекратит обслуживание аэропортов на Азорских островах и отменит все рейсы туда, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Что известно об отмене рейсов на Азорские острова?
Когда-то авиакомпания предлагала целых шесть маршрутов до и с островов, принадлежащих Португалии – в частности сезонные рейсы из Лондона, Лиссабона и Порту. А теперь, после отмены всех рейсов, более 400 000 пассажиров потеряют возможность путешествовать, а стоимость перелетов в архипелаг существенно повысится.
Директор Ryanair заявил, что решение об отмене рейсов приняли из-за того, что оператор аэропортов Португалии увеличил расходы на аэропорты для компаний на 35% с начала пандемии COVID-19. И эти расходы еще даже не включают отдельный туристический налог в размере 2 евро и экологические налоги ЕС на авиаперелеты, которые особенно влияют на короткомагистральные рейсы, пишет Ryanair Corporate.
Поэтому в Ryanair заявили, что "разочарованы" тем, что оператор повысил сборы, чтобы "наполнить свои карманы за счет португальского туризма и рабочих мест". Также в компании призвали правительство Португалии вмешаться, чтобы уменьшить налоги и вернуть самолеты Ryanair на Азорские острова.
После 10 лет круглогодичной деятельности Ryanair один из самых отдаленных регионов Европы теперь потеряет прямые низкотарифные рейсы в Лондон, Брюссель, Лиссабон и Порту из-за высоких аэропортовых сборов ANA и бездействие правительства Португалии,
– заявили в авиакомпании.
Какие еще новости Ryanair стоит знать?
После введения новых правил авиакомпания планирует взимать дополнительные 3000 гривен за одну простую ошибку, о которой многие туристы даже не догадываются.
Между тем Ryanair запускает новые рейсы в популярный испанский курорт – Аликанте. Эти новые рейсы дадут до 6700 новых рабочих мест.