Бюджетна авіакомпанія Ryanair оголосила, що з 29 березня припинить обслуговування аеропортів на Азорських островах та скасує усі рейси туди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Що відомо про скасування рейсів до Азорських островів?

Колись авіакомпанія пропонувала аж шість маршрутів до та з островів, що належать Португалії – зокрема сезонні рейси з Лондону, Лісабону та Порту. А тепер, після скасування усіх рейсів, понад 400 000 пасажирів втратять можливість подорожувати, а вартість перельотів до архіпелагу суттєво підвищиться.

Директор Ryanair заявив, що рішення про скасування рейсів ухвалили через те, що оператор аеропортів Португалії збільшив витрати на аеропорти для компаній на 35% з початку пандемії COVID-19. І ці витрати ще навіть не включають окремий туристичний податок у розмірі 2 євро та екологічні податки ЄС на авіаперельоти, які особливо впливають на короткомагістральні рейси, пише Ryanair Corporate.

Тож у Ryanair заявили, що "розчаровані" тим, що оператор підвищив збори, аби "наповнити свої кишені коштом португальського туризму та робочих місць". Також в компанії закликали уряд Португалії втрутитися, аби зменшити податки та повернути літаки Ryanair на Азорські острови.

Після 10 років цілорічної діяльності Ryanair один з найвіддаленіших регіонів Європи тепер втратить прямі низькотарифні рейси до Лондона, Брюсселя, Лісабона та Порту через високі аеропортові збори ANA та бездіяльність уряду Португалії,

– заявили в авіакомпанії.

