Тільки за останній рік Ryanair скасував кілька мільйонів місць до Іспанії через податкову суперечку з місцевим оператором аеропортів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Втім, до одного міста, а саме до Аліканте, рейсів навпаки побільшає.

Цікаво Один тип взуття, який не варто обирати для польоту: пошкодуєте одразу ж

Куди в Іспанії літатиме Ryanair?

Додаткові рейси до популярного міста Аліканте відбуватимуться з Единбурга, Уельсу та шотландського аеропорту Абердина. Ці додаткові маршрути призведуть до того, що зимова пропускна здатність авіакомпанії в Аліканте зросте на 12%.

Переважно польоти будуть здійснювати 16 літаків компанії, що базуються у іспанському місті, і це означає інвестиції в розмірі 1,2 мільярда фунтів стерлінгів. Окрім того, нові рейси, що будуть здійснюватися тричі на тиждень, підтримуватимуть понад 6700 робочих місць та стимулюватимуть цілорічний туризм.

Іспанське місто Аліканте відоме своїми золотистими піщаними пляжами, а також історичними пам'ятками: Старим містом та замком Санта-Барбара. Та знайдуть для себе розваги і любителі нічного життя – у місті є чимало клубів, проводяться яскраві фестивалі.

Що відомо про рейси Ryanair в Іспанію?

Авіакомпанія скоротила понад мільйон місць до Іспанії у своєму новому зимовому розкладі – а все через те, що оператор 46 іспанських аеропортів Aena збільшив збори на 6,5%, пише Ryanair.

Збори стягують з авіакомпаній за користування самими аеропортами та послугами: терміналами, злітно-посадковими смугами, безпекою та обробкою багажу. А зібрані кошти використовуються для покращення іспанських аеропортів.

Які ще новини про польоти літаком варто знати?