Шльопанці – це взуття, без якого на відпустці просто не обійтися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Travel+Leisure. Втім, взувати його до літака все ж не слід.

Яке взуття не варто взувати для польоту літаком?

Попри те, що шльопанці – це, безперечно, зручне взуття, краще спакувати їх у валізу, аж поки ви не прибудете до місця призначення. Будь-яке взуття з відкритим носком – це далеко не найкращий вибір для польоту.

І найбільша проблема – це навіть не гігієна чи зручність, а безпека.

У рідкісних випадках екстреної евакуації неміцне взуття може уповільнити вас або залишити беззахисним,

– поділилася стюардеса Венеція Масіас.

Натомість краще подбати про те, аби взуття було закритим та зручним – воно буде набагато безпечнішим у випадку, якщо доведеться швидко рухатися. Під час евакуації з літака шльопанці можуть зісковзнути з ніг, змушуючи вас зупинитися чи сповільнитися.

Окрім того, у подібних ситуаціях потрібно також захистити пальці ніг від уламків та інших небезпек.

Втім, окрім питання безпеки слід подбати й про комфорт. У салонах літаків часто буває досить холодно, а шльопанці точно не забезпечать тепла. Якщо пальці ніг будуть відкритими, вам буде навіть холоднішими. Окрім того, взуття зробить пальці вразливими до випадкових травм від інших пасажирів.

У вузьких проходах люди постійно наступають на ноги одне одному, перекочують сумки через пальці ніг і часто навіть не усвідомлюють цього. І ці інциденти болючі та неприємні вже самі по собі, але якщо ноги не мають належного захисту, можуть перетворитися на серйозну проблему.

Але навіть це не останній фактор, на який потрібно зважати: ходіння босоніж чи майже босоніж в туалеті літака – це те, чого більшість мандрівників намагаються ніколи не допускати. Дуже часто підлоги в туалетах не відповідають санітарним нормам.

Окрім того, є ще кілька речей, які краще не вдягати у літаку, повідомляє CN Traveller. Зокрема, краще уникати великих прикрас та годинників, а також великої кількості макіяжу.

