Якщо ви розглядаєте варіант сідати на літак без попереднього миття голови, можливо, саме час переглянути ваше рішення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Стюардеса Сілле Райделл поділилася кількома заходами з догляду, які краще провести перед посадкою на літак.
Навіщо мити голову перед посадкою на літак?
Бортпровідниця Сілле Райделл переконана, що миття голови – це одна з дій, яку ви можете зробити перед польотом "для свого сусіда по сидінню та для себе". Окрім того, вона зауважила, що уважно потрібно й підбирати одяг, в якому ви плануєте летіти.
Стюардеса поділилася тим, що потрібно зробити перед польотом: дивіться відео
Чи витримає це турбулентність, крихітні туалети та 10 годин на одному місці?
– пояснила вона.
І для того, аби подорож була справді комфортною не тільки для вас, але й для пасажирів навколо, стюардеса радить дотримуватися рекомендацій, на яких сходяться багато бортпровідників.
- Уникайте вільних штанів чи довгих спідниць. Бортпровідниця поділилася, що ви точно не хочете одягати одяг, який торкатиметься підлоги у туалеті.
- Уникайте сильних парфумів. Усім подобається приємно пахнути – втім, ваш фірмовий аромат у закритому просторі літака може виявитися надто концентрованим.
- Прийміть душ та вимийте волосся заздалегідь. Волосся може виглядати задовільно, та це не є достатньою причиною не мити його перед польотом.
- Вдягніть компресійні шкарпетки. Під час довгих польотів такі шкарпетки допоможуть покращити кровообіг в ногах та уникнути набряків.
- Ніколи не ходіть босоніж. Ви ніколи не знаєте, що було на підлозі літака, тож краще не ступати на неї без взуття.
- Не носіть суцільний одяг. Комбінезон – це елегантний та часто красивий одяг, але не тоді коли ви "напівголі у вбиральні, що трясеться від турбулентності".
- Уникайте надмірної кількості прикрас та ременів. Бортпровідниця поділилася, що ювелірні вироби та ремені краще покласти у багаж, а не носити на собі, адже це може бути навіть небезпечним.
- Не вдягайте надто вузькі легінси чи джинси. Тиск у кабіні змушує тіло роздуватися – і тісний одяг може стати надто тісним на висоті.
Що ще потрібно знати про подорожі літаком?
